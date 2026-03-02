3月28日から実施

名古屋市は2026年2月26日、なごや観光ルートバス「メーグル」の利便性向上を目的に、急行ルートの新設およびダイヤ改正を実施すると発表しました。実施日は3月28日の始発便からです。

【めっちゃはやい！】これが新設される「メーグル」急行ルートの運行ダイヤです（写真）

新たに設けられる急行ルートは、名古屋駅バスターミナルから名古屋城の間で運行され、平日・土休日ともに同時刻で設定されます。

運行本数は、朝に名古屋駅バスターミナル発の名古屋城行きが2本。午後に名古屋城発で中部電力MIRAI TOWERを経由し、名古屋駅バスターミナルへ向かう便が1本。計3本となります。



名古屋駅バスターミナルから名古屋城までは約10分の短縮、名古屋城〜名古屋駅バスターミナル間（中部電力MIRAI TOWER経由）は約45分の短縮が見込まれています。なお急行ルートには、メーグルでは2台目となる燃料電池バスが導入される予定です。

また交通状況や運行実態を踏まえ、一部バス停間の所要時分が見直されます。これにより、帰路のノリタケの森以降の時刻が変更となり、現行ダイヤと比べて所要時分が1〜4分程度延長されます。