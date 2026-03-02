◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

京成杯４着のタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、３戦連続で中山２０００メートル戦に挑む。前走は先行馬と内を回った馬が上位を占める中、後方から勝ち馬に次ぐ上がり２位の３４秒２の脚で、０秒３差の４着まで迫った。敗れたものの、収穫のある一戦となった。

今回は三浦皇成騎手が継続騎乗。２月２６日の美浦・Ｗコースで行われた１週前追い切りにも、ジョッキーが騎乗した。６ハロン８５秒５と全体時計は遅くなったが、鞍上がゴーサインを出すと、ラスト１ハロン１１秒４で併せた格上のオープン馬トリリオンボーイを瞬時にかわし、３馬身先着した。

賞金面では１勝クラスの立場で、クラシックへ臨むために是が非でも結果が欲しいところだ。「今回はベースが違う。三浦騎手の評価もかなり高い。前回以上の走りができるのは間違いない」と武井調教師は息まく。

期待のモーリス産駒が、走り慣れた舞台で皐月賞行きの切符をつかむ。（三戸 達也）