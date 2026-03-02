鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第6回が1日放送され、世帯平均視聴率が11・3％だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は7・3％。

第1回は世帯13・3％、個人8・4％。第2回は世帯11・7％、個人7・4％。第3回は世帯10・3％、個人6・6％、第4回は世帯10・3％、個人6・5％、第5回は世帯9・9％、個人6・4％。

妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（リブートする）決意をする、エクストリームファミリーサスペンス。

第1章が完結、真犯人が判明。2人の儀堂が手を組み、麻友の救出のため、敵に対峙する。そして、本物の儀堂、覚醒。

何者かの巧妙な画策により、早瀬（鈴木亮平）は突如、警察に拘束されてしまう。身動きの取れない早瀬の前に現れたのは、真北（伊藤英明）。思いもよらぬ形で差し伸べられた“救いの手”。その真の目的とは一体何なのか。

一方その頃、儀堂（鈴木亮平）は、麻友（黒木メイサ）を救い出すため、単身で合六（北村有起哉）の自宅へと乗り込んでいた。もはや手段は選ばない儀堂だったが、そこに待ち受けていたのは、用意周到な罠。気づいた時には、すでに合六の策略の中に取り込まれていた。

その事実を知らぬまま拘束されている早瀬のもとに、儀堂から一本の電話が入る。追い詰められている儀堂、そして囚われた麻友。2人を救うため、早瀬は“警察”としてではなく、“一人の男”として敵地へと乗り込む決意を固める。そこに待ち受けていたのは、真の犯人、そして巨大な裏組織。

絶望的な状況の中、早瀬と儀堂はついに同じ敵と対峙する。その瞬間、儀堂が見せる“刑事としての矜持”とは。

運命が再び交錯する、物語最大のターニングポイントへ…。

主題歌はMr．Childrenの新曲「Again」。