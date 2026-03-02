【リカちゃん スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル】 【リカちゃん スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル】 4月18日 発売予定 価格：各5,500円

タカラトミーは、玩具「リカちゃん スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル/ピーチ姫スタイル」をそれぞれ4月18日に発売する。価格は各5,500円。

本製品は、「スーパーマリオ」に登場するマリオとピーチ姫のコスチュームを纏ったリカちゃんを商品化したもの。

「リカちゃん スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、赤い帽子にオーバーオールを着た、マリオコーデのリカちゃんで、スターのバッグ、マリオのヒゲをモチーフとしたフォトプロップス、クツが付属する。

「リカちゃん スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、黄金色のロングヘアに、ピンクのドレスと手袋を合わせたピーチ姫コーデのリカちゃんで、冠カチューシャやドレスのブローチ、閉じた傘が付属し、どれもピーチ姫とお揃いのデザインとなっている。

「リカちゃん スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」

「リカちゃん スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」

(C) ＴＯＭＹ (C) Nintendo