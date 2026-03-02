ROPE’ PICNIC×エスターバニー リトル初コラボ♡全8型の可愛いアイテム登場

ROPE’ PICNICから、人気キャラクターの幼い頃を描いた新ブランド「エスターバニー リトル」との初コラボレーションアイテムが登場します。上品でフェミニンな雰囲気にリボンやハートモチーフを取り入れたデザインは、大人も楽しめる可愛らしさが魅力♡日常使いしやすい雑貨からキッズウェアまで、親子で楽しめるラインアップがそろいます。

毎日使いたい雑貨アイテム

今回のコラボでは、やさしい色合いとキュートなモチーフが印象的な雑貨アイテムが登場します。日常に取り入れやすく、持っているだけで気分が上がるデザインが魅力です。

フェイスポーチは、3,498円（税込）でカラーはホワイトとピンク、サイズはフリー。

ふわふわのファー素材を使用したフェイス型ポーチで、特徴的な2つのリボンにはオリジナルチェック柄がデザインされています。

ぬいぐるみは5,489円（税込）でカラーはホワイトとピンク、サイズはフリー。本コラボのために特別にデザインされたチェック柄ハートモチーフを抱えた30cmのおすわりタイプです。

ハンドタオルは1,320円（税込）でカラーはホワイト、ホワイト系、サックス、ピンク、サイズはフリー。

レース付きのガーリーなデザインとメロウ加工を施したシンプルなタイプのアソート展開となっています。

チャーム付きバッグは6,490円（税込）でカラーはブラックとシルバー、サイズはフリー。洗える合成皮革素材を使用し、ぬいぐるみを入れられるポケット付きの特別仕様。A4サイズが入る収納力があり、ポケットにはスマートフォンも収納できます。

親子で楽しめるキッズ展開

キッズアイテムは、ガーリーさと着やすさを兼ね備えたデザインで、日常使いにもぴったりです。

【KIDS】スパンコールトップスは3,520円（税込）でカラーはサックスとピンク、サイズはS・M・L。

フロントにはエスターバニー リトルのプリントと色が変わるスパンコール刺繍を施し、袖はフリル仕様で可愛らしい印象に仕上げています。肌触りのよい天竺素材で夏まで着用できます。

【KIDS】トラックジャケットは4,389円（税込）でカラーはアイボリーとライラック、サイズはS・M・L。

スポーティなデザインにチェック柄リボンモチーフをあしらい、ガーリーなアクセントを加えています。

【KIDS】チェック柄スカートは4,389円（税込）でカラーはピンクとサックス、サイズはS・M・L。

ベルトループにはエスターバニー リトルのチャームが付いており、インナーパンツ付きで安心して着用できます。

【KIDS】シューズバックは2,750円（税込）でカラーはピンクとブルー、サイズはフリー。ハート柄キルティング素材にフリルとチェックモチーフを組み合わせたキュートなデザインです。

コラボを楽しめる販売情報

本コラボレーションアイテムは、「J’aDoRe JUN ONLINE」にて2026年2月20日（金）より先行予約を開始し、2026年2月27日（金）に一部店舗にて販売を開始します（注1）。

ROPE’ PICNICらしい上品な可愛らしさとエスターバニー リトルの世界観が融合した特別なコレクションは、推し活にもぴったりのアイテムがそろっています♡ぜひチェックしてみてください。

（注1）一部店舗にて、2月27日（金）の開店と同時に販売開始予定です。