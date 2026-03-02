◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終日（3月1日、沖縄・那覇）

2026年のチームスローガンは「前進〜GIANTS CHALLENGE〜」。

阿部監督はキャンプ中継のインタビューで「いろいろな思いを込めて前進というスローガンを立てました。僕もジャイアンツのこと好きですし、このチームを勝たせたいと思っていますし、その気持ちだけは誰よりも持っていますので、それをファンの皆さんと一緒に1年間持ち続けて精一杯やりたいなと思います」と口にしました。

このキャンプ中、その「前進」という言葉を思わぬところで見かけて、「はっとさせられた」と明かした阿部監督。それは2月1日、宮崎のキャンプ地に設けられた長嶋茂雄終身名誉監督を追悼する展示会場でした。

「我が巨人軍は永久に不滅です」という有名なフレーズを含む、引退試合でのスピーチ。その後に続く言葉は「今後、微力ではありますが、巨人軍の新しい歴史の発展のために、栄光ある巨人があすの勝利のために、今日まで皆さま方から頂いたご支援、ご声援を糧としまして、さらに“前進”していく覚悟でございます」というもの。スピーチの映像を最後まで見終わった阿部監督は「前進って言ってたね」とつぶやきました。

ミスタージャイアンツが口にした「前進」という言葉に背中を押された阿部監督。新たな覚悟で臨む2026年はリーグ優勝、日本一を目指します。