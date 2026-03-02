電話インタビューに「最長４週間」

【ワシントン＝池田慶太】米軍とイスラエル軍は１日、イランに対する攻撃を継続した。

トランプ米大統領は自身のＳＮＳに投稿したビデオ演説で、「現在も軍事作戦は全ての力をもって継続しており、我々の目標が全て達成されるまで続く」と述べた。軍事作戦に絡んで米軍関係者３人が死亡したことを認め、イランに対して報復を宣言した。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、３人はクウェートの基地に駐留する米兵。軍事作戦に絡んで米側に死者が出るのは初めてだ。米軍はこのほか５人が重傷を負ったと発表した。

トランプ氏は約６分間の演説で、軍事作戦が終わるまでに「さらに犠牲者が出る可能性が高い」と述べ、「米国は彼らの死に対して報復し、文明に対して戦争を仕掛けたテロリストたちに痛烈な打撃を与える」と語った。イランの軍や警察、精鋭部隊「革命防衛隊」のメンバーに投降を呼びかけたほか、「自由を渇望するイランの愛国者に行動を呼びかける」と訴え、イラン国民に対し体制崩壊に向けた蜂起を改めて促した。

これに先立つ投稿では、２月２８日の作戦開始からこれまでにイラン海軍の艦艇９隻を破壊、沈没させ、「海軍の司令部をほぼ破壊した」と戦果をアピールした。米中央軍によると、大型爆弾を搭載したＢ２ステルス爆撃機がイランの弾道ミサイル施設を攻撃したほか、革命防衛隊の司令部や防空システムなどを破壊したという。

トランプ氏は英大衆紙デイリー・メールの電話インタビューで、軍事作戦が最長４週間ほど続く可能性があると語った。米誌アトランティックには、イランの新指導部と協議する考えを示し、「彼らは協議を望んでおり、私も協議することに同意した。彼らと協議するつもりだ」と述べた。

影響は海上交通にも及んでいる。ロイター通信によると、ペルシャ湾やホルムズ海峡付近では１日までに、少なくともタンカー３隻がイランによる報復攻撃に巻き込まれて損傷した。このうち、オマーン沖を航行していたマーシャル諸島船籍のタンカーは、飛翔（ひしょう）体が直撃して爆発と火災が起き、船員１人が死亡した。