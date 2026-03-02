２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストでプロレスラーのウルフアロンが１日、都内でデイリースポーツの取材に応じた。先月２５日に節目となる３０歳の誕生日を迎えたが、「すがすがしい気持ち。なんか２９歳はギリギリ２０代で僕の中ではダサいなっていうのがあったけど、３０歳の方がいいですね。でもプロレスではまだまだ新人なので、ハツラツとしたいです」と心境を吐露。「３０歳だからってわけじゃないが、今年はすごく重要な年になる。デビュー１年目で、この１年でプロレス人生を大きく左右されると思うので、土台をしっかりつくり上げたい」と抱負を明かした。

１月４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを飾ったが、２月１１日の大阪大会で悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）にシングル初黒星を喫し、ＮＥＶＥＲ無差別級王座からも陥落。入場から急襲され、セコンドの介入＆凶器攻撃と反則三昧の集中砲火を浴びてわずか２分８秒で屈したが、「これもプロレスの洗礼っすよね。レフェリーが見てなかったら、ああいうことも許されるのがプロレス。僕の認識が甘かった」と反省しきり。ＮＥＶＥＲ王座らしい真っ向勝負を志向していただけに、「不服ですよ。ただ、ああいった戦いをしてしまったのも僕の責任。成田の中に残っている闘志を引き出すところまでいけなかった。リベンジ？もちろんです。このままじゃ終われない」と雪辱を宣言した。

約３週間の小休止を経て再出発し、４日の後楽園ホール大会で開幕する春恒例のトーナメント戦「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」では１回戦でドン・ファレ（４４）と激突する。身長１９３センチ、体重１７０キロという団体一の巨漢との一騎討ちとなるが、「めちゃめちゃデカいっすよ。たぶん１７０キロ以上あると思う」と警戒。ただ、柔道時代は同等の体格を誇るテディ・リネール（３６）や斉藤立（２３）、岡田綾太朗（２３＝現大相撲幕下）といった超重量級選手とも試合や乱取りで組み合ってきただけに、「柔道ならああいったサイズでも投げることはできますから。突破口は必ずある。僕の投げの力と勝負勘、強さを証明できる相手だと思う。最初は突進力をしのいで、試合時間が長くなればなるほど僕の展開になってくる」と自信をのぞかせた。

この日は東京都主催のトークイベントで、１２年ロンドン五輪女子バレーボール銅メダルメンバーの江畑幸子さん（３６）と共演。初対面だったが、誕生日プレゼントとしてレトルトカレーをもらったといい、江畑さんは「調べたら（ウルフの誕生日が）つい最近だったので。そんなに負荷がかからないもので、お肉がお好きってことで選びました」とほほえんだ。ウルフは照れ笑いしながらも、「これで僕も江畑さんの誕生日（１１月７日）に何か返さなきゃいけなくなりました」と、早くも頭を悩ませていた。