「永遠に悪ガキで笑う」大谷翔平らWBC日本代表が勢ぞろい！ 「雄星さんの宣伝で笑った」「伸び伸びしすぎ」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは3月1日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けてみんなで食事をした際の集合ショットを公開しました。
また「#情熱大陸 #菊池雄星 #23時から」とハッシュタグを付け、菊池雄星選手に密着したドキュメンタリー番組『情熱大陸』（TBS系）の宣伝もしました。
コメントでは、「大谷さんと一緒にプレイ出来るなんて皆んな嬉しいでしょうね！」「誠也さん、決起集会出来て良かったですね」「先輩の告知も忘れないなんて なんてできた後輩でしょう」「結局やるのが優しいよな！」「根尾くんと仲地くんもいる」「雄星さんの宣伝で笑った！」「根尾君と仲地君もいて中日ファン歓喜」「オリックス伸び伸びしすぎwwww」「大谷翔平 永遠に悪ガキで笑う」など、さまざまな声が寄せられています。
【写真】大谷翔平らイケメン選手が勢ぞろい！
「根尾くんと仲地くんもいる」「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづり、写真を1枚載せている大谷選手。大部屋の中で野球日本代表のメンバーが勢ぞろいしています。大谷選手は真ん中に位置し、左右を囲むようにほかの選手が並んでいます。みんなが笑顔を見せ、充実した食事会であったことが伝わってくるようです。
吉田正尚選手らInstagram更新ほかにも吉田正尚選手や、高橋宏斗選手、牧原大成選手ら、食事会に出席した選手が続々と自身のInstagramを更新し、コメントを添えています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)