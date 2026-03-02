「永遠に悪ガキで笑う」大谷翔平らWBC日本代表が勢ぞろい！ 「雄星さんの宣伝で笑った」「伸び伸びしすぎ」

「永遠に悪ガキで笑う」大谷翔平らWBC日本代表が勢ぞろい！ 「雄星さんの宣伝で笑った」「伸び伸びしすぎ」