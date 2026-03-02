『ウィキッド』全世界2000個限定「ブリキ缶ボックス」を最速先行販売！ 3．3からTOHOシネマズで
TOHOシネマズは、3月3日（火）から、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開にあわせた公式ライセンスグッズ「『ウィキッド』コレクターズボックス」を、日比谷、新宿、六本木ヒルズ、梅田で最速先行販売する。
【写真】「グリンダの鏡」や「シズ大学ブローチ」など！ ボックスの中身を紹介
■TOHOシネマズで最速先行販売
今回DOCTOR COLLECTORより発売される「『ウィキッド』コレクターズボックス」は、映画の公開を記念し、ファンのために作られた特別なアイテムが詰め込まれた全世界2000個限定のボックス。
かわいいブリキ缶ボックスの中には、「グリンダの鏡」や「シズ大学ブローチ」、「グリンダとエルファバの旗」といった、作品の世界観が楽しめるグッズが入っている。
そのほか、本物そっくりな「ゴールデン・オズ硬貨」や「鉄道設計図」、「オズの地図」、「エメラルドシティのポストカード」なども用意されており、全15種類のアイテムがそろう。
なお、3月6日（金）からは全上映劇場（錦糸町、大井町を除く）でも劇場オープン時より販売を開始。先行販売劇場はこの時点で完売している可能性があるため、早めのチェックが必要だ。
