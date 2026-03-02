『豊臣兄弟！』相関図に“新たな変化”「豪華」「分かりやすくて助かる！」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）のの最新相関図が公式サイト上で公開された。
【写真あり】分かりやすい！ 新たに公開された『豊臣兄弟！』の相関図
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
今回公開された相関図では、31人のキャスト陣がズラリ。小一郎と藤吉郎、織田信長（小栗旬）らの写真が変更されたほか、登場人物たちの顔ぶれにも変化があった。大沢次郎左衛門（松尾諭）と妻・篠（映美くらら）、嫡男・大沢主水（杉田雷麟）の姿は外れた。これを受け、SNSでは「微妙に写真が変わってる」「分かりやすくて助かる！」「改めて豪華すぎるキャスト陣ですね」といった声が上がった。
【写真あり】分かりやすい！ 新たに公開された『豊臣兄弟！』の相関図
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。