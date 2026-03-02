フライパンで煮るだけ。野菜たっぷり『パプリカと豆のミートソース』が簡単、栄養満点
疲れて帰ってきた日、何品もおかずを作って、調理器具や食器をたくさん洗うのは正直大変……。そんなときは、手軽で簡単な「ひと皿完結ごはん」がおすすめ！
今回ご紹介するのは『パプリカと豆のミートソースパスタ』。パスタを別ゆでする必要なし、フライパンひとつで作れるので、準備も片付けも楽ちん。トマトと2色のパプリカで華やかに、手軽でたんぱく質豊富なミックスビーンズをプラスすれば、ひと皿で野菜たっぷり＆栄養満点な一品になりますよ！
『パプリカと豆のミートソースパスタ』のレシピ
材料（2人分）
スパゲティ（太さ1.6mm、ゆで時間9分のもの）……160g
合いびき肉……150g
赤パプリカ……1/2個（約80g）
黄パプリカ……1/2個（約80g）
ミックスビーンズ（ドライパック）……1袋（約50g）
にんにくのみじん切り……1かけ分
玉ねぎの粗いみじん切り……1/4個分（約50g）
オリーブオイル……大さじ1/2
〈A〉
水……2カップ
ホールトマト缶詰（400g入り）……1/2缶
塩……小さじ2/3
トマトケチャップ……大さじ3
パセリの粗いみじん切り……大さじ1
粉チーズ……小さじ1
作り方
(１)パプリカはへたと種を取って1.5cm四方に切る。
(２)フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら玉ねぎを加えて2分ほど炒める。しんなりとしたらひき肉を加えて炒め、肉の色が変わったらパプリカ、ミックスビーンズを加え、さっと炒め合わせる。
(３)〈A〉を加え、ホールトマトを木べらでざっとつぶす。煮立ったらスパゲティを半分に折って加え、スパゲティをほぐすように混ぜる。再び煮立ったらふたをして弱めの中火にし、途中2〜3回混ぜながら、8分ほど煮る。
(４)トマトケチャップを加え、混ぜながらとろりとするまで煮つめる。器に盛り、パセリ、粉チーズをふる。
仕上げにパセリとチーズを添えたら、彩りがさらにキレイになってテンションアップ〜！ 休日のブランチにもおすすめです。
ゆで鍋いらずで栄養バランスばっちりの『パプリカと豆のミートソースパスタ』、ぜひ作ってみてくださいね！
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。