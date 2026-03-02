フライパンで煮るだけ。野菜たっぷり『パプリカと豆のミートソース』が簡単、栄養満点

疲れて帰ってきた日、何品もおかずを作って、調理器具や食器をたくさん洗うのは正直大変……。そんなときは、手軽で簡単な「ひと皿完結ごはん」がおすすめ！

今回ご紹介するのは『パプリカと豆のミートソースパスタ』。パスタを別ゆでする必要なし、フライパンひとつで作れるので、準備も片付けも楽ちん。トマトと2色のパプリカで華やかに、手軽でたんぱく質豊富なミックスビーンズをプラスすれば、ひと皿で野菜たっぷり＆栄養満点な一品になりますよ！

『パプリカと豆のミートソースパスタ』のレシピ

材料（2人分）

スパゲティ（太さ1.6mm、ゆで時間9分のもの）……160g

合いびき肉……150g

赤パプリカ……1/2個（約80g）

黄パプリカ……1/2個（約80g）

ミックスビーンズ（ドライパック）……1袋（約50g）

にんにくのみじん切り……1かけ分

玉ねぎの粗いみじん切り……1/4個分（約50g）

オリーブオイル……大さじ1/2



〈A〉

水……2カップ

ホールトマト缶詰（400g入り）……1/2缶

塩……小さじ2/3



トマトケチャップ……大さじ3

パセリの粗いみじん切り……大さじ1

粉チーズ……小さじ1

作り方

(１)パプリカはへたと種を取って1.5cm四方に切る。

(２)フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら玉ねぎを加えて2分ほど炒める。しんなりとしたらひき肉を加えて炒め、肉の色が変わったらパプリカ、ミックスビーンズを加え、さっと炒め合わせる。

(３)〈A〉を加え、ホールトマトを木べらでざっとつぶす。煮立ったらスパゲティを半分に折って加え、スパゲティをほぐすように混ぜる。再び煮立ったらふたをして弱めの中火にし、途中2〜3回混ぜながら、8分ほど煮る。

スパゲティがくっつくことがあるので、入れたときにしっかりほぐして。

(４)トマトケチャップを加え、混ぜながらとろりとするまで煮つめる。器に盛り、パセリ、粉チーズをふる。

仕上げにパセリとチーズを添えたら、彩りがさらにキレイになってテンションアップ〜！ 休日のブランチにもおすすめです。

ゆで鍋いらずで栄養バランスばっちりの『パプリカと豆のミートソースパスタ』、ぜひ作ってみてくださいね！

（『オレンジページ』2026年3/2号より）

