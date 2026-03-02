【2026年 3/2〜3/16の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛3/2〜3/16｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





魚座 2/19〜3/20

勢いに乗ってやりたいことに着手！

運勢は活況。やりたいことをスタートさせるのには絶好の運勢です。すべり出しも好調でトントン拍子に事が進みそう。愛情面では親子や夫婦でけんかをしそうですが、それも「雨降って地固まる」運勢。本音をぶつけ合えばすっきりし、素直に「ごめんなさい」が言えるでしょう。今期はおいしいものを食べることも開運に。友人との会食もおいしい店にこだわってみて。金運は上々。昇給や臨時収入の予感も。高価な買い物は午前中に。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

レモン 大ヒット映画の続編 射手座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟