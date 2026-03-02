筋トレを楽しめるかどうかの鍵とは

筋トレを始める・続ける

「そろそろ筋トレ始めないと…」

お風呂上がりに自分のからだを鏡で見るたびに、こう思う人が多いのではないでしょうか？

一念発起して筋トレを始めようとすると、やり始める前は「気が重い、時間がない」、やっているときは「きつい、うまくできない」、続けようとすると「面倒くさい、効果が出ない」といった難敵が待ち構えています。

でも、筋トレ継続の前に現れる敵の特徴をつかみ、一つ一つ攻略していけば、三日坊主で終わることなく、筋トレを続け られ、ご褒美として多くの効果を手に入れることができます。

筋トレは「一生モノ」です。筋トレは、「いいカラダをつくる」ことだけがゴールではありません。

いかに「楽しく続けられるか」がとても大切です。その人なりの好みやライフステージに応じた楽しみ方もあり、続けることによってのみ実感できる奥 深さもあります。

筋トレを楽しめるかどうかの鍵は、あなたの中にあります。また、筋トレの継続を 阻む強敵は、あなた自身の心の中に潜んでいるのです。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)