【失敗しない選び方】サングラスで眼を守る！ プロが教える「目に優しい」レンズの正解【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

サングラスでおしゃれに視力を守る！ 視力低下完全防御メソッド

人間の目の健康寿命は60～70歳といわれています。そのため平均寿命が40～45歳の江戸時代は、現代ほど目の悩みが多くはなかったそう。けれども長寿の時代の今は、目の健康寿命も一緒に保つため、日頃から目を守る対策が不可欠です。特に紫外線の影響は深刻。光のダメージが加齢とともにどうしても目に蓄積しますが、その影響から目を守るのがサングラスです。矯正視力の人も裸眼の人も、サングラスを持つことをおすすめします。今は品質のいいサングラスが手頃な価格で手に入ります。釣りやゴルフ、マラソンなど、光の強い屋外で行うスポーツ用のサングラスも種類豊富です。

実際にかけてみると、ファッション性だけでなく「視界の違い」や「軽さ」「耳への触り具合」など、使用感がそれぞれ異なります。目全体を覆うタイプ、調光が可能なものなどもあるので、用途に合った使いやすいサングラスを選ぶことが大切です。ただし一番重要なのは、紫外線を遮断するＵＶカットのレンズかどうかです。必ずタグなどを確認して、「ＵＶカット99.9％」などのレンズを選びましょう。

とはいえ、暗すぎるレンズだと目の瞳孔が開いてより多くの光をとり込もうとするので、サングラスの隙間から差し込む光が却って目を刺激することに。また、ファッショングラスは、光の屈折率やレンズの加工精度が十分でない場合も。機能を確かめ、安心できるお気に入りの1本を見つけてください。

目に見える光と見えない光

日常で気をつけたい紫外線と可視光線（ブルーライト）

太陽の光は、目で見ることのできる可視光線と、見えない紫外線や赤外線から成っています。紫外線はビタミンDの生成を助けるなど、健康上の役割もありますが、日焼けやシミ、しわなどの原因にもなります。

サングラスの選び方

【１】ＵＶカットが99.9% のものを選ぶ 「UＶカット99.9%」とわかりやすく表記しているものもありますが、ない場合はタグもチェック。「紫外線透過率0.1％」の表記があれば、99.9%カットと同じ意味です。 【２】暗すぎないレンズを選ぶ 暗い場所でものを見ようとすると瞳孔が開き、そこに光が差し込むと強い刺激を与えてしまうため、目が透けて見えるくらいのサングラスがおすすめです。

可視光線透過率：25％・紫外線透過率：0.1%

⇒ 99.9％カットするという意味

