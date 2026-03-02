通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９%前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.93 7.46 8.03 8.01
1MO 9.28 6.57 8.35 7.42
3MO 9.27 6.37 8.42 7.43
6MO 9.42 6.63 8.65 7.64
9MO 9.49 6.92 8.77 7.83
1YR 9.46 7.07 8.83 7.92
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.26 11.90 9.29
1MO 8.75 10.28 8.38
3MO 8.98 9.78 7.98
6MO 9.28 9.83 8.06
9MO 9.45 9.93 8.19
1YR 9.47 9.92 8.23
東京時間10:00現在 参考値
有事リスクで不透明感が強まる中で短期ボラは少し高め
1WK 8.93 7.46 8.03 8.01
1MO 9.28 6.57 8.35 7.42
3MO 9.27 6.37 8.42 7.43
6MO 9.42 6.63 8.65 7.64
9MO 9.49 6.92 8.77 7.83
1YR 9.46 7.07 8.83 7.92
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.26 11.90 9.29
1MO 8.75 10.28 8.38
3MO 8.98 9.78 7.98
6MO 9.28 9.83 8.06
9MO 9.45 9.93 8.19
1YR 9.47 9.92 8.23
東京時間10:00現在 参考値
有事リスクで不透明感が強まる中で短期ボラは少し高め