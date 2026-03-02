　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.93　7.46　8.03　8.01
1MO　9.28　6.57　8.35　7.42
3MO　9.27　6.37　8.42　7.43
6MO　9.42　6.63　8.65　7.64
9MO　9.49　6.92　8.77　7.83
1YR　9.46　7.07　8.83　7.92

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.26　11.90　9.29
1MO　8.75　10.28　8.38
3MO　8.98　9.78　7.98
6MO　9.28　9.83　8.06
9MO　9.45　9.93　8.19
1YR　9.47　9.92　8.23
東京時間10:00現在　参考値

有事リスクで不透明感が強まる中で短期ボラは少し高め