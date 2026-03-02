NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第8話が1日放送され、世帯平均視聴率は12・1％だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は7・3％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第8回あらすじは、小一郎（仲野太賀）らは墨俣へ出陣。

だが信長（小栗旬）の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。

藤吉郎（池松壮亮）は、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く大作戦に着手する。

一方、直（白石聖）は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・喜左衛門（大倉孝二）から手厚く迎えられるが…。

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％

◆第6回 11・8％、6・9％

◆第7回 10・9％、6・4％