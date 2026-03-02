三菱ＵＦＪなど銀行株に下押し圧力、英住宅ローン会社の破綻で欧米金融株急落◇

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>が大幅安となるなど、銀行株に対する下押し圧力が高まっている。前週末２月２７日の欧米株式市場では、２５日に経営破綻した英住宅ローン会社のマーケット・フィナンシャル・ソリューションズへの融資に伴う損失の拡大が懸念されるとの見方から、スペインのサンタンデール銀行＜SAN＞や米ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ＜JEF＞、米アポロ・グローバル・マネジメント＜APO＞などが急落。金融株の下げが顕著となった。米国とイスラエルによるイランに対する軍事行動とイランの報復攻撃も、週明け３月２日の東京市場においてリスク回避ムードを強める要因となった。複数の不透明要因が台頭するなかで日銀が早期に利上げに踏み切れなくなる可能性も意識され、銀行株への売りがかさんだとみられている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS