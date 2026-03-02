エターナルＧは続伸、シンガポール企業とフランチャイズ契約を締結

エターナルホスピタリティグループ<3193.T>は続伸し、全般安のなかにあって昨年来高値を更新している。２月２７日の取引終了後に、シンガポールにおける「焼鳥屋 鳥貴族」の展開を目指し、現地のゴハン・コンセプツとフランチャイズ契約を締結すると発表しており、海外事業の強化につながるとの期待感から買われている。



ゴハン社は、シンガポールのスーパー最大手フェアプライス・グループの傘下で外食事業を手掛ける企業。同社では中期経営計画に基づいて東南アジアへの展開に注力しており、ベトナム子会社の設立、フィリピンにおけるフランチャイズ契約締結に続く今回のシンガポールにおけるフランチャイズ契約締結で東南アジア市場の開拓を加速させる。



出所：MINKABU PRESS