「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１０時現在で、大戸屋ホールディングス<2705.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



２日の東京市場で、大戸屋ＨＤは上昇一服。２月２７日には上場来高値７５６０円をつけており、高値警戒感が出ているようだ。



なお、同社が２月１０日に公表した２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算は、営業利益が前年同期比１９．５％増の１５億６２００万円で着地。通期計画の１７億３２００万円に対する進捗率は９０．２％となった。各種フェアの効果などから国内直営事業が増収増益となったことなどが寄与した。通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS