気象庁が2日に発表した全国の週間天気予報（期間：3⽉3⽇から3⽉9⽇）によりますと、北⽇本と東⽇本⽇本海側は、曇りや雪または⾬の降る⽇が多いということです。

【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月2日（月）～3月7日（土）の雪雨シミュレーション

東⽇本太平洋側は、晴れまたは曇りの⽇が多いものの、7⽇は⾬または雪の降る所があるということです。

⻄⽇本は、晴れまたは曇りの⽇が多いものの、6⽇と7⽇は⾬の降る所がある見込みで、 沖縄・奄美は、雲が広がりやすく、5⽇から7⽇にかけては⾬の降る所があるということです。

雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、あす3日(火)から４日（水）にかけて雪雲が広い範囲でかかる見込みです。

▶３月２日（月）～3月７日（土）までの雪雨シミュレーション画像

２日(月)

３日(火)

４日(水)

５日(木)

６日(金)

７日(土)

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。