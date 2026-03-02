【3月に雪？】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野 関東エリア 2日（月）～7日（土）3時間ごとの雪雨シミュレーション【気象庁/2日午前10時更新】
気象庁が2日に発表した全国の週間天気予報（期間：3⽉3⽇から3⽉9⽇）によりますと、北⽇本と東⽇本⽇本海側は、曇りや雪または⾬の降る⽇が多いということです。
【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月2日（月）～3月7日（土）の雪雨シミュレーション
東⽇本太平洋側は、晴れまたは曇りの⽇が多いものの、7⽇は⾬または雪の降る所があるということです。
⻄⽇本は、晴れまたは曇りの⽇が多いものの、6⽇と7⽇は⾬の降る所がある見込みで、 沖縄・奄美は、雲が広がりやすく、5⽇から7⽇にかけては⾬の降る所があるということです。
雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、あす3日(火)から４日（水）にかけて雪雲が広い範囲でかかる見込みです。
▶３月２日（月）～3月７日（土）までの雪雨シミュレーション画像
２日(月)
３日(火)
４日(水)
５日(木)
６日(金)
７日(土)
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。