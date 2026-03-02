女子アジア杯開幕戦で最多入場記録!! 1試合で前回有観客大会の総入場者数を上回る
女子アジアカップが1日に開幕し、オープニングマッチとなった開催国・オーストラリア女子代表対フィリピン女子代表には大会新記録となる4万4379人が来場した。試合はオーストラリアが1-0で勝利した。
オーストラリアは世界有数の女子サッカー人気国であり、23年にニュージーランドと共催した女子ワールドカップでは大会新記録の総入場者数197万人を記録。パリ五輪直前に行われた2024年の国際親善試合では7万6978人が来場していた。
今大会の女子アジア杯は20年ぶりのオーストラリア開催となっているなか、開幕戦でさっそく最多入場記録を樹立。これまでは14年ベトナム大会5位決定戦(女子W杯出場国決定戦)の1万8000人が最多記録だったところ、4万人以上の観衆が集まって大幅な記録更新となった。
なお22年の前回・中国大会はコロナ禍の影響で無観客開催。最後に有観客で行われた8年前のヨルダン大会は全17試合の総入場者数が3万人台だった。10年の中国大会で記録した5万9910人が歴代最多の1大会総入場者数となっており、記録更新が期待されている。
