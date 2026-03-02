「大谷が出したのか？」韓国メディアも注目する侍ジャパン決起集会「彼らは“食事会”の力を確認している」

WBC連覇を目指す侍ジャパンが開いた“決起集会”に韓国メディアも注目しているようだ。『OSEN』が3月2日、「“会食代払って”大谷が結局出したのか…本格的な実践を前に日本がまた会食“明日から頑張りましょう”」と題して報じている。

大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）は3月1日、自身のインスタグラムで「明日からまたみんなで頑張りましょう」とキャプションに綴り、侍ジャパンの面々で開いた決起集会の集合写真を投稿した。

写真は大谷をはじめ、山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）、鈴木誠也（シカゴ・カブス）、岡本和真（トロント・ブルージェイズ）、村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）、吉田正尚（ボストン・レッドソックス）などメジャーリーガーも勢ぞろいし、“完全体”を成していた。

振り返ると、先月26日には鈴木が侍ジャパン合流直後の記者会見において、決起集会の話を切り出したことがあった。

当時、鈴木が「時間があまりないが、彼（大谷）ならやってくれると信じている」と強調すると、会見に同席した大谷が「おいしいご飯を食べに行くわけではない。野球をしに行く、勝ちに行く大会だ。まずはそこに集中して頑張るべきではないか」とコメント。これに鈴木は「すみません」と引き下がった。1994年生まれで同級生の2人による“掛け合い”だった。

前回の2023年WBCで、日本は「決起集会の力」を確認している。宮崎キャンプ時からダルビッシュ有（サンディエゴ・パドレス）が主導して投手陣の食事会を開き、その後は野手陣とも会食の席を設け、野球について真剣な会話を交わした。そして、大阪での強化試合を前に全メンバーがそろうと、チーム全体での決起集会を主催し、結束を固めた。アメリカへ渡った後も会食は続き、最終的に一つにまとまった日本が2023年WBCの頂点に立った。

鈴木は当時、大会直前に脇腹を負傷して辞退しており、日本の選手たちは鈴木のユニホームを掲げてともに大会を戦った。当時の悔しさを、大谷に吐露したものとも捉えられる。

鈴木の提案に小言を返した大谷だが、結局は今回も決起集会が開かれた。2023年に続き、今回も大阪での強化試合を前に決起集会を開いた写真が、大谷ら各選手のSNSを通じて公開された。吉田は「菅野さんゴチです」とし、最年長の菅野智之（コロラド・ロッキーズ）が支払いを行ったことを示唆していた。

