「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

しし座（7月23日～8月22日生まれ）

2026年3月のしし座さんは・・・

「 肩の力を程よく抜いて 」

こだわりが強くなるのですが、それがストレートに発揮しにくい星回り。

自分のことに集中していればいいのに他人のことに気を取られたり、こだわりのあまり選択を誤ったりと、カンが狂うようなことも多そうです。この時期はできるだけいろいろな人に意見を仰ぎ、総合的な判断を心がけるといいでしょう。

恋は今まで好きになったことがないタイプの人に惹かれる予感。パートナーがいる人は、愛を通して大きく成長していく時期です。

ラッキーカラーは、 ブラック 。

開運につながるアクションは、 瞑想 。

おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）

2026年3月のおとめ座さんは・・・

「 対等な関係構築へ 」

言えずにいたこと、胸の奥底に閉じ込めていた怒りなど、過去のわだかまりをバシッと出して徹底的に解決をはかる機会が訪れそう。それによって、人間関係にも新たな転機が訪れます。

「言ってもどうせ変わらない」「終わったことは取り戻せない」などと思っていたとしても、この時期は言葉にしてみる価値があるのだろうと思います。

なぜなら、あなたは成長したから。たくさんのことを学んで、人と対等に渡り合っていくだけのものを、しっかりと手にしておられるからです。大丈夫だと、自分を信じて。

ラッキーカラーは、 ライトグリーン 。

開運につながるアクションは、 ドレスアップして食事 。

てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）

2026年3月のてんびん座さんは・・・

「 慎重に好機を待って 」

仕事が大混乱の見通しです。

やるべきことは山積みなのに情報が錯綜し、スケジュールも仕切り直しになるなど、混乱が広がっていきます。モチベーションが迷子になったとしてもご心配なく。

月の中旬以降、素晴らしいやる気と調整力で現状の立て直しをはかっていけます。

プライベートでは、1ヵ月を通してパートナーシップ運が好調。愛を感じる瞬間も多く、出会いにも恵まれやすいはず。

ラッキーカラーは、 水色 。

開運につながるアクションは、 部屋の片付けをすること 。

さそり座（10月24日～11月22日生まれ）

2026年3月のさそり座さんは・・・

「 落ち着いて行動を 」

恋愛運は引き続き好調。

まさかの再会から一気に距離が縮まっていくなど、激しくぶつかり合うような愛のドラマが展開される人も多いのかも。ただ、何かと想定外の出来事や誤解も多い時期なので、ジャッジは急ぎすぎないこと。

月の下旬には混乱はおさまっていくので、相手をよく見て今後のことを決めていくとよさそうです。

クリエイティブなお仕事をしている人は、過去の企画が再注目される予感も。

ラッキーカラーは、 オレンジ 。

開運につながるアクションは、 自分へのご褒美を買うこと 。

2025年度下半期（10月～3月）の星回り

2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。

「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。

誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。

