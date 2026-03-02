芳根京子×Snow Man渡辺翔太が初共演＆W主演！『ウェンディ＆ピーターパン』上演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

芳根京子、Snow Man渡辺翔太がダブル主演する『ウェンディ＆ピーターパン』の上演が決定した。

■『ピーターパン』をウェンディの視点から翻案した話題作が日本再演決定

イギリス・スコットランドの作家、ジェームス・マシュー・バリーが20世紀初頭に生み出した世界的傑作戯曲『ピーターパン』を、ロンドンで活躍する気鋭の作家・演出家エラ・ヒクソンが、あらたな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作『ウェンディ＆ピーターパン』。2013年に、英国ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー（RSC）の新作公演として初演され、台詞に加え、ダンス、フライング、小道具、美術、映像などを駆使した“フィジカルシアター”のスタイルと、スペクタクルでマジカルな美しい舞台は話題となり、英国内での再演を重ねてきた。

2021年には、本作を長年手がけてきたジョナサン・マンビィの演出により、ワールドツアー版として、Bunkamuraオーチャードホールにて日本初演が実現。「ピーターパン」のファンタジックな世界観から現代社会に通じるテーマを鮮やかに浮かび上がらせた本公演は、日本でも大きな反響を呼んだ。近年では2025年に、ワールドツアー版がロンドンで上演され、再び注目を集めている。

そして2026年、日本の観客を強く惹きつけてきたジョナサン・マンビィの演出により、本作はさらなる進化を遂げ、待望の日本再演を迎える。“少女が自らの力で運命を切り開いていく”壮大な冒険譚を、ユーモアたっぷりに描き出すステージ。人々に夢と希望を届けてきたこの物語に期待が高まる。

タイトルロールであるウェンディとピーターパンを演じるのは、今回が初共演、演出のマンビィとも初タッグとなる芳根京子と渡辺翔太。ドラマ・映画と数多くの作品で確かな演技力を発揮し、日本を代表する俳優としての地位を確立してきた芳根と、国民的アイドルグループSnow Manのメンバーとして活躍する一方、舞台・映画・ドラマ・バラエティと幅広いジャンルで存在感を示してきた渡辺が、本作でどのような作品世界を創り上げるのか、大きな注目が集まる。

さらに、ウェンディの弟ジョンとマイケルを鳥越裕貴と松岡広大、ピーターの相棒ティンクを富山えり子、海賊・スミーを初演に引き続き玉置孝匡、ウェンディたちの母親ミセス・ダーリング役には池谷のぶえ。そして、フック船長とミスター・ダーリングの二役を、ミュージカルをはじめ映像・音楽・司会など多方面で活躍する石丸幹二が演じる。

ベテランから若手まで、各分野で高い評価を受ける実力派キャストが集結し、作品にさらなる奥行きと魅力をもたらす。

■ストーリー

1908年のロンドン。ダーリング家の子供部屋。ウェンディ（芳根京子）、ジョン（鳥越裕貴）、マイケル（松岡広大）、そして体の弱い末っ子のトムが戦争ごっこをしながら部屋中を飛び回っている。そこへ両親であるミスター＆ミセス・ダーリング（石丸幹二、池谷のぶえ）が子供たちを呼びに来る。家族が揃った姿は幸せそのもの。

その晩、熱を出したトムを医者に診てもらうも、診立てはあまりよくない。やがて皆が寝静まった遅い時間に子供部屋の窓からピーターパン（渡辺翔太）がやってきて、トムをどこかへ連れ去っていった…。

それから1年後のある日の夜、子供部屋の窓が開いて、再びピーターパンが現れる。驚くウェンディはジョンとマイケルを叩き起こし、トムを探しにいくため、ピーターパンたちと一緒にネバーランドへと旅立つのだった。

■舞台情報

Bunkamura Production 2026 DISCOVER WORLD THEATRE vol.16『ウェンディ＆ピーターパン』

06/12（金）～07/05（日） 東京・THEATER MILANO-Za

07/13（月）～07/20（月・祝） 大阪・フェニーチェ堺 大ホール

作：エラ・ヒクソン（J.M.バリー原作より翻案）

翻訳：目黒条 高田曜子（高は、はしごだかが正式表記）

潤色：山本卓卓

演出：ジョナサン・マンビィ

美術・衣裳：コリン・リッチモンド

企画・製作 Bunkamura

出演：芳根京子 渡辺翔太

鳥越裕貴 松岡広大 富山えり子

玉置孝匡 池谷のぶえ

石丸幹二

山本圭祐 小日向春平 富永海仁 木村風太 宮下雄也 富川一人 坂本慶介 粕谷吉洋

宮河愛一郎 乾直樹 小川莉伯 木原萌花 吉崎裕哉（崎は、たつさきが正式表記） 渡辺はるか

