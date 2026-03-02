24年7月期のフジテレビ系「月9」ドラマ「海のはじまり」でSnow Man目黒蓮の娘役を熱演した子役の泉谷星奈（らな、8）が2日までにインスタグラムを更新。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演を告知し、話題となっている。

「ラナからのお知らせです」と前置きした上で「NHK大河ドラマ 『豊臣兄弟！』第8回 『墨俣一夜城』に出演します 是非、ご覧ください」と告知。泉谷は同作の台本を手に笑顔を浮かべる写真を公開した。

仲野大賀演じる主人公・秀長（小一郎）の許嫁・直（白石聖）を巡るエピソードの回想部分に出演。幼少期の直を演じたのが泉谷だった。

泉谷にとって大河は21年「青天を衝け」22年「鎌倉殿の13人」に続き3度目となる。

「豊臣兄弟！」放送後のXでは「子供の頃の直を演じた子役ってあれ泉谷星奈ちゃんだよね？相変わらずかわいくて泣きの演技巧い」「間違いなく天才子役の一人」「まだ、8才なのもびびる」などと書き込まれていた。

泉谷は17年、入所オーデイションを経て、赤ちゃんモデルとして芸能界デビュー。「海のはじまり」では複数回のオーディションを突破し、南雲海役に抜てきされた。24年12月に公開の映画「はたらく細胞」に血小板役として出演している。