アカデミー賞ノミネート『アルコ』吹替版キャストに黒川想矢、堀越麗禾、山里亮太ら！ 特報解禁
アヌシー国際アニメーション映画祭・長編部門グランプリ（クリスタル賞）を受賞し、本年度アカデミー賞長編アニメ映画賞の最有力候補とされるアニメーション映画『ARCO／アルコ』より、日本語吹替版キャストとして黒川想矢、堀越麗禾、山里亮太、梶裕貴、前野智昭、落合福嗣、伊駒ゆりえ、日向未南の出演が発表された。あわせて、本ポスターと特報映像第2弾も解禁された。
【動画】黒川想矢と堀越麗禾がW主演！ 『ARCO／アルコ』第2弾特報
本作は、ロマンとスリルに満ち、世界が涙した感動の冒険ファンタジー。ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、気鋭のNEONが配給権を獲得した。
気候変動が進んだ2075年。10歳の少女イリスは、虹色の謎の物体が空から落ちてくるのを目撃する。それは、虹色の飛行スーツでタイムトラベルが可能な遠い未来から不時着した少年アルコだった。
未来へ帰る手がかりを求めるアルコと、現実に縛られたイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら未来への帰還＝虹の道を探す旅に出る。しかし謎の三つ子たちから追撃され…。
近未来を舞台に虹色スーツの少年と少女が織りなす、どこか懐かしく温かい物語を、鮮やかな色彩のアニメーションで独創的に表現したのは、本作が長編アニメーションデビューとなるウーゴ・ビアンヴニュ監督。事実ではなく“感覚としての真実”を最も美しく描き出せる手法であるとして2Dアニメーションを採用した。
このたび、少年アルコ役を黒川想矢、少女イリス役を堀越麗禾が務め、W主演を飾ることが発表された。両者ともアニメ作品では初主演となる。
また、アルコを追うおかっぱ頭の3兄弟は、ドゥギー役を山里亮太、ストゥイー役を前野智昭、フランキー役を落合福嗣が担当。さらに、イリスの家にいる子守り用ロボット・ミッキ役を梶裕貴、イリスの同級生クリフォード役を伊駒ゆりえ、アルコの母役を日向未南が務めるなど、豪華声優陣が集結した。
あわせて解禁された本ポスターは、虹色の少年アルコが空を飛ぶダイナミックな描写と、少年少女が踏み入れる新しい世界の幻想的で美しい描写が混ざり合う、本作の魅力が詰まったデザインとなっている。
また、第2弾特報映像は、2075年の世界に生きるイリスと、遥か未来の世界からやってきたアルコの奇跡的な出会いからスタート。それぞれの世界で“ここではないどこか”に想いを馳せていた者同士が強い絆を育んでいく様子に胸を打たれる。鳥の言葉を理解するアルコに驚くイリスや、アルコを追う謎の3人組の登場など、物語の行方が予想できないワクワクの展開に期待が膨らむ。
アニメ映画『ARCO／アルコ』は、4月24日より全国公開。
【動画】黒川想矢と堀越麗禾がW主演！ 『ARCO／アルコ』第2弾特報
本作は、ロマンとスリルに満ち、世界が涙した感動の冒険ファンタジー。ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、気鋭のNEONが配給権を獲得した。
未来へ帰る手がかりを求めるアルコと、現実に縛られたイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら未来への帰還＝虹の道を探す旅に出る。しかし謎の三つ子たちから追撃され…。
近未来を舞台に虹色スーツの少年と少女が織りなす、どこか懐かしく温かい物語を、鮮やかな色彩のアニメーションで独創的に表現したのは、本作が長編アニメーションデビューとなるウーゴ・ビアンヴニュ監督。事実ではなく“感覚としての真実”を最も美しく描き出せる手法であるとして2Dアニメーションを採用した。
このたび、少年アルコ役を黒川想矢、少女イリス役を堀越麗禾が務め、W主演を飾ることが発表された。両者ともアニメ作品では初主演となる。
また、アルコを追うおかっぱ頭の3兄弟は、ドゥギー役を山里亮太、ストゥイー役を前野智昭、フランキー役を落合福嗣が担当。さらに、イリスの家にいる子守り用ロボット・ミッキ役を梶裕貴、イリスの同級生クリフォード役を伊駒ゆりえ、アルコの母役を日向未南が務めるなど、豪華声優陣が集結した。
あわせて解禁された本ポスターは、虹色の少年アルコが空を飛ぶダイナミックな描写と、少年少女が踏み入れる新しい世界の幻想的で美しい描写が混ざり合う、本作の魅力が詰まったデザインとなっている。
また、第2弾特報映像は、2075年の世界に生きるイリスと、遥か未来の世界からやってきたアルコの奇跡的な出会いからスタート。それぞれの世界で“ここではないどこか”に想いを馳せていた者同士が強い絆を育んでいく様子に胸を打たれる。鳥の言葉を理解するアルコに驚くイリスや、アルコを追う謎の3人組の登場など、物語の行方が予想できないワクワクの展開に期待が膨らむ。
アニメ映画『ARCO／アルコ』は、4月24日より全国公開。