◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、３着馬までに皐月賞の優先出走権）

デイリー杯２歳Ｓを制し、朝日杯ＦＳ３着の実績があるアドマイヤクワッズをはじめ、重賞好走組に目が移りがちだが、末脚確かなバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）の躍進に期待する。

２戦ともに上がり最速。特に前走が強かった。前半１０００メートル通過が１分１秒９のスローペースを中団外で折り合って追走。ラスト６００メートルが１１秒３―１１秒４―１１秒６の流れを７番手からまとめて差し切った。最後は流す余裕もあり、Ｇ１の舞台で活躍できる素材とみている。

先月２５日の１週前追い切りは、川田将雅騎手が手綱を執り、中ソウテン（７歳オープン）を７馬身半、外ビゾー（４歳１勝クラス）を５馬身追走。２頭に並びかけると鞍上の手が激しく動き、スムーズに加速し最先着した。

馬場開場時間の終盤で、力を要すコンディションだったが、６ハロン７８秒９―１１秒６の好時計をマーク。斉藤崇調教師は「まだ走りのバランスが整わない馬で、もうちょっと整っていきてほしいところはあるけど、それであの時計ですからね」と粗削りながら光るセンスを感じている。

重賞初挑戦だが、ここでも素質は見劣らない。「能力はあります。何とか権利を取ってクラシック路線に乗りたいですね」とトレーナーは期待。ここで結果を出し、道を切り開く。（山本 理貴）