椎名林檎とフランス・パリ発のハイジュエリーメゾン“ブシュロン”とのコラボレーションが決定。3月11日リリースのニューアルバム『禁じ手』から、新曲「至宝」をコラボレーションソングとするスペシャルムービーが本日3月2日に公開となった。

「尊く、近寄りがたくも強く惹かれてやまないカリスマ的な存在をダイヤモンドになぞらえています」とは、新曲「至宝」に込めた想いに関する椎名林檎のコメントだ。「至宝」は作詞を椎名林檎、作編曲を三宅純が手掛けたもの。今回のコラボレーション企画は、椎名が以前よりブシュロンのジュエリーを愛用していたことをきっかけに実現した。

楽曲「至宝」をコラボレーションソングとして起用した新作ミュージックビデオでは、ブシュロンが全面的にジュエリー協力を行い、アイコンコレクションである“キャトル”を中心に、2体のケンタウリスに扮した椎名がブシュロンのジュエリーを纏うなど、幻想的かつ詩的な世界観を表現した。ミュージックビデオに登場する2体のケンタウリスは、憧れる側と追われる側という二面性を象徴し、ダイヤモンドが持つ至高性や気高さを表現しているとのことだ。

スペシャルムービーは、近日公開となる新曲「至宝」ミュージックビデオに先駆けて、その映像世界を共にする仕上がりとなった。

『禁じ手』は、自作曲封印という“禁じ手” を繰り出して、タイトルに掲げたアルバムだ。収録されたのは、他アーティスト作品への客演や他プロデューサーとの共作楽曲のみ。伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(millennium parade)、加藤ミリヤとの既発曲に加え、新たに向井秀徳、BIGYUKI、三宅純、伊秩弘将との共作曲など全11曲が収められた。2013年発表のコラボレーションベストアルバム『浮き名』の系譜を継ぐ本作は前作同様、日本が誇る巨匠・宇野亞喜良により描き下ろされたアートワークも見どころだ。

●ブシュロン(BOUCHERON)とは

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、自由な精神とスタイルが継承されてきたブシュロンは、パリ・ヴァンドーム広場にブティックを構えた最初のハイジュエラーとして、ジュエリーとウォッチの分野においてメゾンの地位を確立した。自由で大胆な精神を持つブシュロンの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、165年以上の歴史を誇る。現在、ブシュロンは世界各国で100以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属している。

『禁じ手』初回限定盤

『禁じ手』通常盤

■アルバム『禁じ手』

2026年3月11日(水)発売

【初回限定盤】UPCH-29502 \3,960(税込)

・ケース付きハードカバーブック仕様

【通常盤】UPCH-20716 \3,300(税込)

◯CD購入者先着特典：ステッカー

▼CD収録曲

01 至宝 / 三宅純と椎名林檎

02 苦渋 / 伊秩弘将と椎名林檎

03 芒に月 / 伊澤一葉と椎名林檎

04 覚め醒め / BIGYUKIと椎名林檎

05 W●RK / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎

06 SI・GE・KI / 向井秀徳と椎名林檎

07 2○45 / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎

08 秘め初め / BIGYUKIと椎名林檎

09 松に鶴 / 伊澤一葉と椎名林檎

10 愛楽 / 加藤ミリヤと椎名林檎

11 憂世 / 三宅純と椎名林檎

※注：ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ（millennium parade）

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al

■＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞

3月17日(火) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月18日(水) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月24日(火) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

3月25日(水) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

4月01日(水) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月02日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月09日(木) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月10日(金) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月18日(土) 山形・やまぎん県⺠ホール

open18:00 / start19:00

4月19日(日) 山形・やまぎん県⺠ホール

open17:30 / start18:30

4月25日(土) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open18:00 / start19:00

4月26日(日) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open17:30 / start18:30

4月30日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月01日(金) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月19日(火) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月20日(水) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月27日(水) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

5月28日(木) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

特設サイト：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/