アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、社会人屈指の長距離砲・東京ガスの藤沢涼介外野手（２３）にスポットを当てる。神奈川大学リーグ１部の横浜国大から入社して２年目。昨夏の都市対抗野球東京２次予選で３試合連続本塁打を放ったパワーに磨きをかけ、プロへの道を切り開く。

社会人のルーキーイヤーから、藤沢は圧倒的な存在感を示した。身長１８７センチと体格に恵まれた国立大出身の“アーチスト”。昨年７月、都市対抗野球の東京都第２代表を決めるホンダ戦の８回に勝ち越しの３試合連続アーチを放ち、ＭＶＰに選出された。

大学３年秋のリーグ戦では、横浜スタジアムの左翼ポール際の外野席最上段の看板直撃弾を打ち込んだ。最大の武器は、卓越した打球スピード。「大学の時、（止まった球を打つ）置きティーで１５３キロを計測しました」。１５０キロ超の数値は、プロでもトップクラスとされている。

文武両道を志し、佐野日大では特進コースに所属。「“やらされる”のではない野球」を求め横浜国大に進んだ。異色なのは経歴だけではない。大型でも俊足。大学３年１２月に日本代表候補合宿に参加した際の５０メートル走で５秒９７と、城西大（当時）の松川玲央（ヤクルト）の５秒８８に次ぐタイムをマークした。「今年は盗塁の意識を上げ、頑張って走りたい」と意欲的だ。

昨年、社会人の表彰対象となる大会に計１０試合出場し、４割７分２厘の打率を残した。「チャンスで『藤沢なら打ってくれる』と思ってもらえる打者になりたい」。プロからの“需要”が高い右打ちの大砲は、多彩な魅力をアピールしながらドラフトイヤーを突っ走る。（浜木 俊介）

◆藤沢 涼介（ふじさわ・りょうすけ）２００２年６月４日、埼玉県生まれ。２３歳。佐野日大では１年秋から内野手としてベンチ入りし、３年時は主将を務める。横浜国大３年秋から外野手になり、１部では通算１３本塁打（２部で１本塁打）。東京ガスに入社した直後の昨年４月のＪＡＢＡ長野大会でＭＶＰを獲得した。１８７センチ、９１キロ。右投右打。