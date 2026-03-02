清水で活躍した元韓国代表のイ・キジェ、代理人らを通じて無事が報告された

かつて清水エスパルスでも活躍した元韓国代表DFイ・キジェが今冬から所属するイラン1部メス・ラフサンジャンを取り巻く情勢が緊迫している。

米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事作戦が開始され、中東全域に緊張が走った。韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「イランでプレーする韓国人選手イ・キジェが心配だ」と報じ、現地の混乱ぶりを伝えている。

報道によると、米国による軍事作戦の影響でイラン国内の情勢は急激に悪化しており、テヘランなどの主要都市にミサイル攻撃が行われた。これを受けて、キックオフ数時間前だったイラン国内リーグの中断が決定。「イラン・プロリーグはキックオフ数時間前に突然中断された」と伝えており、現地では極めて異例の事態となっている。

スペイン紙「アス」は現地の緊迫した雰囲気を詳報している。「米国とイスラエルのイラン攻撃後、中東諸国でプレーする外国人選手たちが出国を試みたか、すでに出国した」と報じた。元レアル・マドリードのGKアントニオ・アダンは領空閉鎖前に脱出した一方、元バルセロナのFWムニール・エル・ハダディはテヘランの空港で足止めされている。

幸いにもイ・キジェが滞在するラフサンジャンは、爆撃のあったテヘランから約1000キロ離れており、現時点での安全は確認されている。関係者によれば、イ・キジェは「ホームゲームの予定だったため、2日前にテヘランを離れてラフサンジャンに滞在していた」と伝えている。通信網が遮断されるなか、代理人らを通じて無事が報告された。

国際サッカー連盟（FIFA）もこの事態を注視している。マティアス・グラフストローム事務総長は「状況の推移を見守る。すべてのチームが安全にワールドカップに参加することが最優先課題だ」と言及している。6月にワールドカップを控えるなか、政治的情勢がサッカー界に大きな影を落としており、日本人選手を含む多くのアジア勢の動向にも注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）