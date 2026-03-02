フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が2日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。右手首骨折の手術を行い、無事に終わったことを報告した。

「尺骨遠位端骨折 手術無事に終わりました 麻酔効かんくて激痛（笑）」と右手首の手術が無事に終わったことを報告。

病室のベッドで寝ている写真をアップし「あったかいDMとメッセージ見てますありがとう！両手今はうまく使えない状態なのでお返事短くなります！でもね 気持ちはラブ上等だよおおおお ありがとうおおおお」とつづった。

続く投稿では、左手でスプーンを持ち、ご飯を口に運んでいる動画とともに「左手難しいぜ この際左手も使えるようになりたい 昨日の1000から何も食べてないから起きてすぐご飯爆食い そういえば私どんな時でも食欲はあるんだなぁ」と記した

前日1日に自身のSNSで「日本一強いアナウンサー、板で痛がる。板割りで尺骨遠位端骨折しました」と骨折したことを明かし、「手術してきます。労(いた)わります！押忍！」と手術に臨むとしていた。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。