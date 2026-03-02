LUNA SEA・SUGIZO、グループの今後に言及「今は少しだけ時間がほしいです」
ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが1日深夜、Fm yokohama「Rebellmusik」に出演。グループの今後に言及した。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
番組では、2月17日に56歳で亡くなった真矢さんを追悼。SUGIZOは「真矢を失った衝撃はまだうまく自分の中で整理されていなくて言葉にできませんが、残ったものは否応なしに人生を続けていかなければならない。太陽は輝くし、星も月もいつものようにきれいだし、この世界は続いていきます」と語った。
続けて今後のグループの活動にも言及。「いずれ心が整理されると思う。その時、LUNA SEAはどうなっていくべきか、その道筋も見えると思う。今は少しだけ時間がほしいです」と話した。
3月8日には神奈川・ぴあアリーナMMで真矢さんの献花式が行われる。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
番組では、2月17日に56歳で亡くなった真矢さんを追悼。SUGIZOは「真矢を失った衝撃はまだうまく自分の中で整理されていなくて言葉にできませんが、残ったものは否応なしに人生を続けていかなければならない。太陽は輝くし、星も月もいつものようにきれいだし、この世界は続いていきます」と語った。
続けて今後のグループの活動にも言及。「いずれ心が整理されると思う。その時、LUNA SEAはどうなっていくべきか、その道筋も見えると思う。今は少しだけ時間がほしいです」と話した。
3月8日には神奈川・ぴあアリーナMMで真矢さんの献花式が行われる。