【ベルリン＝工藤彩香、ブリュッセル＝上杉洋司】英仏独首脳は１日、イランが米軍施設のある周辺国に報復したことを受けて共同声明を発表した。

自国民の安全確保などに必要と判断すれば「防衛的措置」として「ミサイルや無人機の発射能力を破壊する可能性がある」とイランに警告した。防衛的措置を巡って、米国などと協力することで合意したとしている。

英仏独首脳はイランの報復を「無差別で過剰」と非難し、攻撃の即時停止を求めた。英仏独は２月２８日に始まった米国とイスラエルのイラン攻撃にこれまで参加していない。

英国のスターマー首相は１日、ビデオ声明で、イランによる中東各地への無差別攻撃を阻止し、英国民に危害が及ばないようにするため、米国の要請に応じ、米軍に英軍基地の使用を認めると発表した。

英紙ザ・タイムズなどによると、英国はインド洋ディエゴガルシア島の米軍と共同使用する基地と、英国内にある基地の使用を認めるという。

また、欧州連合（ＥＵ）は１日、イラン情勢を受けて緊急の外相理事会をオンラインで開催し、「最大限の自制と国際法の完全な尊重」を求める声明を発表した。声明ではホルムズ海峡の封鎖などが経済に与える影響への懸念も指摘した。