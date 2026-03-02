ドバイ在住の元MBSアナウンサー前田阿希子さんが2日までにインスタグラムを更新。近隣国のイランに対し米国とイスラエルによる攻撃が行われる現状についてつづった。

前田さんは「皆さん、ご心配ありがとうございます」と書き出し、「ドバイも安心しきれない状態ですが なんとか家族も無事です」と愛娘たちと撮した写真をアップして報告。「昨日の土曜午前中までは、情勢不安はあるものの、ドバイの街はほぼ通常通りでした。ラマダン中なのでイフタールの買い物でスーパーも賑わっていましたし本当に日常」と現地の様子を伝えた。

それでも同日深夜には警戒アラートが鳴り避難準備指示が出されるなどし、翌朝まで緊迫した時間が続いたという。「今朝は2時間くらいおきに迎撃の音が聞こえていました。お昼間は落ち着いていましたがまた午後から数回音が聞こえています。空港は現在封鎖中です。ただ、街全体が混乱しているわけではありません。車の数はやや少なめですが、交通は機能しています」と伝えた。

スーパーや商店なども通常営業しており、今のところ物資不足などは見られないという。「現在は領事館からの連絡を待ちながら、情報を確認して自宅待機しています。私たちは現時点で無事です」とあらためて報告し、「一日も早く世界の状況が落ち着くことを願っています」とつづった。