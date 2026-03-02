¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÁÏÎ©45¼þÇ¯ ¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×»ÏÆ° ¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤ª¥È¥¯¡¦¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ê¤ÉÄÉµá
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢9·î¤ËÁÏÎ©45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÇ¯¡¢À¸³è¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¡×¤ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±¼Ò»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¡×¡£¶áÇ¯¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤»Üºö¤ò¼¡¡¹¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î·è°Õ¤È¤·¤Æ¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òºöÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡¤ª¤¤¤·¤¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¥È¥¯£¤ï¤¯¤ï¤¯³Ú¤·¤¤¤¥¹¥Æ¥¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥³×¿·Åª¡¦ºÇÀèÃ¼¦´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤§Æ¯¤¤¿¤¤¨ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¼¤Î8¤Ä¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡Ö¿··¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¡×¤ÎÁ´Å¹Æ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¡×¤ÏÊª²Á¹â¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£¿Íµ¤¤Î¡ÖÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢³Æ¼ï³ä°ú´ë²è¤â¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ç¤ÎÀë¸À¤ò¶ñ¸½²½¡£IP³èÍÑ¤È¡Ö¤¢¤½¤Ù¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×ÂÎ¸³¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Æ¥¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤ò¶¯²½¡£ÌÔ½ëÂÐºö¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÊÏÓ»þ·×¤Ê¤É¿·ºî¤òÂ³¡¹È¯Çä¤¹¤ë¡£NIGO»á¤È¤Î¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¶ñÂÎ²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö³×¿·Åª¡¦ºÇÀèÃ¼¡×¤Ï¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÜµÒ¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×Åù¤Î¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤ÏÎäÅàÊÛÅö¡¦ÎäÅà¤ª¤à¤¹¤Ó¤ÎÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÇÑ´þ¥í¥¹ºï¸º¤Ë·Ò¤²¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½©¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¡£È±¿§¤Î¼«Í³²½¡¢¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Í¡¼¥à¡×»ÈÍÑ¤Ê¤É¤â¿Ê¤á¤ë¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡×¤ÏÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¡¢¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£