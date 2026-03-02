名古屋プリンスホテル スカイタワーから「和×いちご」のランチビュッフェが登場。木曜限定でフレッシュいちごも食べ放題！
◆名古屋プリンスホテル スカイタワーから「和×いちご」のランチビュッフェが登場。木曜限定でフレッシュいちごも食べ放題！
名古屋プリンスホテル スカイタワーの31階「Sky Dining 天空」では、2026年3月20日（金・祝）から6月4日（木）まで、「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香-」を開催。
目の前で仕上げる小倉トースト風の焼きたてカステラや、いちご大福風モンブランなど、和の趣あふれるパフォーマンススイーツが登場。さらに木曜日限定で愛知県産フレッシュいちごの食べ放題も。天空の絶景とともに、春の香りに満たされるひとときを。
この記事の要約レポート
・名古屋プリンスホテル スカイタワー「Sky Dining 天空」で、「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香-」を、2026年3月20日（金・祝）から6月4日（木）まで開催
・パフォーマンスコーナーには、名古屋名物の小倉トーストをイメージした焼きカステラなど、和の要素を取り入れた新感覚スイーツが登場
・好みの具材をディップする「いちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュ」も楽しい
・木曜日限定で「紅ほっぺ」など愛知県産ブランドいちごが食べ放題
・目の前でシェフが仕上げるスパゲッティとピザのタイムサービスメニューも
・会場は31階の天空レストラン。地上140mからの絶景を望みながらビュッフェを楽しんで
和の甘みが旬のいちごを引き立てる、春のスイーツたち
ストロベリースイーツ＆ランチビュッフェの第2弾となる今回のテーマはいちご×和スイーツ。注目は、パフォーマンスコーナーで提供されるできたてのスイーツ。「三河みりん風味のあんバター焼きカステラ〜いちご添え〜」や、「いちご大福風ナゴプリ・モンブラン」といった新しい味が楽しめる。
さらに、好みの具材で楽しむ「いちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュ」といった体験型メニューから、和素材を活かしたショートケーキやパフェまで、バラエティ豊かないちごスイーツが集結。また、大好評の曜日限定イベントとして、毎週木曜日には愛知県産フレッシュいちごの食べ放題も実施される。
ライブ感あふれる演出に心躍る、ハイブリッド和スイーツ
パフォーマンスコーナーでは、和の要素を取り入れた新感覚スイーツが登場。なかでも、名古屋名物の小倉トーストを大胆にアレンジした「三河みりん風味のあんバター焼きカステラ〜いちご添え〜」は必食。三河みりんを使用したザラメ入りのカステラを、バターでカリッと香ばしく焼きあげている。添えられた小倉あん、生クリーム、そして甘酸っぱいいちごが三位一体となる重層的な味わいを堪能して。
そして「いちご大福風ナゴプリ・モンブラン」は、モンブランといちご大福を掛け合わせたハイブリッドスイーツ。中にもっちりとした求肥とフレッシュないちごを忍ばせ、その上に白あんベースのクリームを丁寧に絞り出している。いちごと甘夏のさっぱりとしたソースを添えて召し上がれ。
自分好みにディップして楽しむ、いちごチョコとあんこの欲張りフォンデュ
ビュッフェコーナーの一角でひときわワクワク感を誘うのが「いちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュ」。とろりとしたチョコやあんこに合わせるのは、定番のバナナをはじめ、もちもちとした食感が楽しい三色白玉や甘じょっぱさがクセになる柿の種も。
お好みの具材をディップして、自分だけの特別な1皿を作り上げる体験型スイーツを楽しもう。
ブランドいちごが勢揃い！木曜日限定のフレッシュいちご食べ放題
第1弾で好評を博した曜日限定イベントも実施。今回は、毎週木曜日限定で愛知県産フレッシュいちごの食べ放題を開催。いちご本来の甘みをそのまま味わうのはもちろん、チョコレートやあんこにディップして楽しむなど、木曜日だけの特別な食体験ができる。
提供されるのは「紅ほっぺ」「ゆめのか」「章姫」など、すべて地元・愛知県産。どれも香り高く、豊かな甘みが凝縮されたブランドいちごばかりなので、ぜひ食べ比べてみて。
できたてが堪能できるタイムサービスメニューも
いちごスイーツだけでなく、食事メニューも充実。名古屋名物の手羽先から、アクアパッツァ、ハンバーグ、ビーフピラフ、チキンカレーまで、バラエティあふれる品々が並ぶ。
タイムサービスのメニューにも注目。パルミジャーノレッジャーノを贅沢に使用した「ボロネーゼスパゲッティ」は12時15分と14時15分に、香ばしく焼きあげた「パンチェッタと青葱のピザ」は11時45分と13時45分にそれぞれ提供される。目の前でシェフが仕上げてくれるできたて料理の香りと味わいを存分に楽しんで。
ビュッフェ会場は地上140mからの眺望が楽しめる天空レストラン。絶景を見渡しながら、おいしい食事と和×いちごの新感覚スイーツを味わう贅沢な時間を過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
地上140mからの絶景を臨む空間で、地中海料理で彩るビュッフェに舌鼓
名古屋駅から徒歩圏、名古屋プリンスホテル スカイタワー31階にある「スカイダイニング天空」。地中海料理を味わえるビュッフェとパフォーマンスコーナーでのライブサービスを楽しむことができる。大きな窓に囲まれた非日常感が漂う「天空の社交場」で、大切な人と心に残るひとときを。
名古屋プリンスホテル スカイタワーの31階「Sky Dining 天空」では、2026年3月20日（金・祝）から6月4日（木）まで、「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香-」を開催。
目の前で仕上げる小倉トースト風の焼きたてカステラや、いちご大福風モンブランなど、和の趣あふれるパフォーマンススイーツが登場。さらに木曜日限定で愛知県産フレッシュいちごの食べ放題も。天空の絶景とともに、春の香りに満たされるひとときを。
・名古屋プリンスホテル スカイタワー「Sky Dining 天空」で、「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香-」を、2026年3月20日（金・祝）から6月4日（木）まで開催
・パフォーマンスコーナーには、名古屋名物の小倉トーストをイメージした焼きカステラなど、和の要素を取り入れた新感覚スイーツが登場
・好みの具材をディップする「いちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュ」も楽しい
・木曜日限定で「紅ほっぺ」など愛知県産ブランドいちごが食べ放題
・目の前でシェフが仕上げるスパゲッティとピザのタイムサービスメニューも
・会場は31階の天空レストラン。地上140mからの絶景を望みながらビュッフェを楽しんで
和の甘みが旬のいちごを引き立てる、春のスイーツたち
ストロベリースイーツ＆ランチビュッフェの第2弾となる今回のテーマはいちご×和スイーツ。注目は、パフォーマンスコーナーで提供されるできたてのスイーツ。「三河みりん風味のあんバター焼きカステラ〜いちご添え〜」や、「いちご大福風ナゴプリ・モンブラン」といった新しい味が楽しめる。
さらに、好みの具材で楽しむ「いちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュ」といった体験型メニューから、和素材を活かしたショートケーキやパフェまで、バラエティ豊かないちごスイーツが集結。また、大好評の曜日限定イベントとして、毎週木曜日には愛知県産フレッシュいちごの食べ放題も実施される。
ライブ感あふれる演出に心躍る、ハイブリッド和スイーツ
パフォーマンスコーナーでは、和の要素を取り入れた新感覚スイーツが登場。なかでも、名古屋名物の小倉トーストを大胆にアレンジした「三河みりん風味のあんバター焼きカステラ〜いちご添え〜」は必食。三河みりんを使用したザラメ入りのカステラを、バターでカリッと香ばしく焼きあげている。添えられた小倉あん、生クリーム、そして甘酸っぱいいちごが三位一体となる重層的な味わいを堪能して。
そして「いちご大福風ナゴプリ・モンブラン」は、モンブランといちご大福を掛け合わせたハイブリッドスイーツ。中にもっちりとした求肥とフレッシュないちごを忍ばせ、その上に白あんベースのクリームを丁寧に絞り出している。いちごと甘夏のさっぱりとしたソースを添えて召し上がれ。
自分好みにディップして楽しむ、いちごチョコとあんこの欲張りフォンデュ
ビュッフェコーナーの一角でひときわワクワク感を誘うのが「いちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュ」。とろりとしたチョコやあんこに合わせるのは、定番のバナナをはじめ、もちもちとした食感が楽しい三色白玉や甘じょっぱさがクセになる柿の種も。
お好みの具材をディップして、自分だけの特別な1皿を作り上げる体験型スイーツを楽しもう。
ブランドいちごが勢揃い！木曜日限定のフレッシュいちご食べ放題
第1弾で好評を博した曜日限定イベントも実施。今回は、毎週木曜日限定で愛知県産フレッシュいちごの食べ放題を開催。いちご本来の甘みをそのまま味わうのはもちろん、チョコレートやあんこにディップして楽しむなど、木曜日だけの特別な食体験ができる。
提供されるのは「紅ほっぺ」「ゆめのか」「章姫」など、すべて地元・愛知県産。どれも香り高く、豊かな甘みが凝縮されたブランドいちごばかりなので、ぜひ食べ比べてみて。
できたてが堪能できるタイムサービスメニューも
いちごスイーツだけでなく、食事メニューも充実。名古屋名物の手羽先から、アクアパッツァ、ハンバーグ、ビーフピラフ、チキンカレーまで、バラエティあふれる品々が並ぶ。
タイムサービスのメニューにも注目。パルミジャーノレッジャーノを贅沢に使用した「ボロネーゼスパゲッティ」は12時15分と14時15分に、香ばしく焼きあげた「パンチェッタと青葱のピザ」は11時45分と13時45分にそれぞれ提供される。目の前でシェフが仕上げてくれるできたて料理の香りと味わいを存分に楽しんで。
ビュッフェ会場は地上140mからの眺望が楽しめる天空レストラン。絶景を見渡しながら、おいしい食事と和×いちごの新感覚スイーツを味わう贅沢な時間を過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
地上140mからの絶景を臨む空間で、地中海料理で彩るビュッフェに舌鼓
名古屋駅から徒歩圏、名古屋プリンスホテル スカイタワー31階にある「スカイダイニング天空」。地中海料理を味わえるビュッフェとパフォーマンスコーナーでのライブサービスを楽しむことができる。大きな窓に囲まれた非日常感が漂う「天空の社交場」で、大切な人と心に残るひとときを。