イランのサイード・ハティブザデ外務次官/CNN via CNN Newsource

（CNN）イランのサイード・ハティブザデ外務次官は1日、CNNとの単独インタビューに応じ、トランプ米大統領は同国の最高指導者ハメネイ師を殺害したことで「非常に危険なレッドライン（越えてはならない一線）」を越えたと述べた。

ハティブザデ氏は、世界中の多くのイスラム教シーア派信者がハメネイ師の死に反応するとの見方を示している。

「宗教的な観点から言えば当然、彼は偉大な宗教指導者だった。そのため、地域全体、そして世界中の多くのシーア派信者がこれに反応するだろう。トランプ大統領が非常に危険なレッドラインを越えたのだから、これは明白だ」とハティブザデ氏は述べた。

「我々は報復するしかない」（ハティブザデ氏）

先月28日の攻撃を受け、イランは中東全域で前例のない一連の攻撃によって対抗。バーレーンやアラブ首長国連邦（UAE）など、米軍基地を擁する複数の国を標的とした。攻撃は週末を通して続き、民間人が死亡したほか、物的損害も生じ、航空・海上交通は停止を余儀なくされている。

ハティブザデ氏は、イランが脅威とみなす米軍基地の閉鎖について湾岸アラブ諸国と協議したという。「我々は彼らと協議した。イランを常に脅かし、イランを攻撃するために常に利用している米軍基地を閉鎖するか、さもなければ反撃せざるを得ない」

イランは「米国領土に手を出すことはできないので、米国の管轄下にある基地を攻撃するほかない」と同氏は続けた。

外交交渉が今も選択肢にあるかとの質問に対し、ハティブザデ氏は、米国はイランを何度も「失望させて」おり、「このような侵略行為を始める必要はなかった」と述べた。

「もしトランプ大統領がイランの反撃を望まなかったのであれば（中略）トランプ大統領は最初からこの戦争を始めるべきではなかった」とハティブザデ氏は述べた。「これは選択した戦争だったのだ」