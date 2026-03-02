ÃæÆü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÂ£Äè
¡¡ÃæÆü¤È¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤Ï2Æü¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤3·î¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»Åù¤òÂ´¶È¤¹¤ë»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËµÇ°ÉÊ¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Þ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ø¤Î´ÑÀï¾·ÂÔ»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯¤È2021Ç¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¡¢´ÑÀï¾·ÂÔ»ö¶È¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËµÇ°ÉÊÂ£Äè»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÇ°ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥¢¥é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û
Ì¾¸Å²°»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÔÌ±¶É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀïÎ¬²Ý¡¢°¦ÃÎ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é²Ý
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¡¦2026Ç¯3·î¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»(»ÔÎ©261¹»¡¢¹ñÎ©1¹»¡¢»äÎ©3¹»)¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤ë»ùÆ¸
¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡¦ÌÕ³Ø¹»¡¦Ï¸³Ø¹»¡Ê»ÔÎ©4¹»¡¢¸©Î©4¹»)¾®³ØÉô¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤ë»ùÆ¸
¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î³Æ¼ï³Ø¹»¡Ê1¹»¡Ë¤Ç¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î³ØÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë»ùÆ¸
¢Í¹ç·×274¹»¡¡Ìó19,000Ì¾¼å
¡ÚµÇ°ÉÊ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë