¥É¥¢¥é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥É¥¢¥é¡ÊµåÃÄÄó¶¡¡Ë

¡¡ÃæÆü¤È¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤Ï2Æü¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤­3·î¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»Åù¤òÂ´¶È¤¹¤ë»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ëµ­Ç°ÉÊ¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡2019Ç¯¤Þ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ø¤Î´ÑÀï¾·ÂÔ»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤­¤¿¡£2020Ç¯¤È2021Ç¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¡¢´ÑÀï¾·ÂÔ»ö¶È¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ëµ­Ç°ÉÊÂ£Äè»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡µ­Ç°ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥¢¥é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£

¡Ú¶¨ÎÏ¡Û

Ì¾¸Å²°»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÔÌ±¶É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀïÎ¬²Ý¡¢°¦ÃÎ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é²Ý

¡ÚÂÐ¾Ý¡Û

¡¦2026Ç¯3·î¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»(»ÔÎ©261¹»¡¢¹ñÎ©1¹»¡¢»äÎ©3¹»)¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤ë»ùÆ¸

¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡¦ÌÕ³Ø¹»¡¦Ï¸³Ø¹»¡Ê»ÔÎ©4¹»¡¢¸©Î©4¹»)¾®³ØÉô¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤ë»ùÆ¸

¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î³Æ¼ï³Ø¹»¡Ê1¹»¡Ë¤Ç¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î³ØÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë»ùÆ¸

¢Í¹ç·×274¹»¡¡Ìó19,000Ì¾¼å

¡Úµ­Ç°ÉÊ¡Û

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë