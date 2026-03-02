3月2日(月)より公開される総務省初の縦型ショートドラマ「毎日に、万一に、ワイドFM」。

本作で声優・伊藤美来が本格的な実写演技に初挑戦した。学生時代にすれ違った二人が、ラジオを通じて再び心を通わせていく本作は、"声の力"が人と人をつなぐ物語。日常の何気ない瞬間から、突然の停電という"万一"の出来事まで──ラジオがつなぐ距離と想いを描き出す。

声で数々のキャラクターに命を吹き込んできた伊藤が、新たなフィールドで挑んだ今回の作品。撮影を終えた彼女に、実写演技への挑戦やラジオの魅力について語ってもらった。

――撮影を終えての感想をお願いいたします

「ドラマの撮影で役を演じるのはほぼ初めてだったので、すごく緊張しました。実写でやるお芝居は、いつもやっているアフレコやキャラクターに声をあてるお芝居とはまた違って分からないことだらけだったのですが、スタッフの皆さんが優しく声をかけてくださったり、指導してくださったりして、良いものが撮れたんじゃないかなと思います！」

――今回は声の演技とは違う実写の演技でしたが、難しかった点があれば教えてください

「身体の動きや顔の表情が大事になってくるお芝居だったので、自分で『今どんな顔をしているんだろう？』と想像しながらやるのが難しかったです。(撮影が)終わった今も『どんな表情ができていたかな？』と完成(した作品)を見るまで分からないので、ドキドキと緊張感を持っている状態ではありますね。

(撮影で印象的だったシーンは)"外でトラックに乗るイッセイさんたちを見送る"ラストシーンですね。複雑な心境だったので難しいなと思いつつ、他の役者さんたちとのかけ合いができたシーンでもあったので、楽しさも感じました」

――ラジオが物語の軸になっていますが、撮影を通して伊藤さんが改めて感じた"ラジオの良さ"はどんなところでしたか

「ラジオはよく聴くのですが、流れている間にふと自分が欲しかった言葉や自分が悩んでいることへの答えに近いものが出てきて、耳と心に言葉がストレートに入ってくるところが、ラジオの魅力じゃないかなと思います」

――ワイドFMはAMラジオをクリアな音質で聴けることが魅力ですが、伊藤さんはこのクリアな音質で何を聞きたいですか

「ラジオでおしゃべりを聞いているのも楽しいですが、その会話にまつわる音楽が入ってくるのも楽しいですね。今まで知らなかった曲だったり、『こんな曲流行ってるんだ！』といった発見ができるので、良い音質で素晴らしい音楽を、新しい発見をしたいなと思います。

(最近印象的だった音楽は)アイドルユニットの曲です。サビは知ってたけど全部を聴いたことがなくて、流行っている曲の全貌をラジオで聴きました。すごくいい曲でした！」

――ラジオは楽しむだけでなく災害時にも活用できますが、伊藤さんが災害対策として日頃から用意されているものがあれば教えてください

「私は玄関に防災リュックを置いています。中にお水や袋などの重要なものをたくさん入れているのですが、この撮影で『乾電池で動くポータブルラジオ』といった(災害時でも)情報を入れられるものを入れておくべきだなと思いました。帰ったらすぐに入れようと思います！」

――物語は"ラジオ電波を通じた心の繋がり"がテーマになっていますが、ファンの皆さんとの"繋がり"を感じる瞬間はどんな時ですか

「ライブやイベントで直接お会いできたときが、一番繋がりを感じますね。SNSやコメントで『応援してるよ！』と言ってくださる方が、実際に会って笑顔でイベントを楽しんでくれている姿を見ると、『今日やってよかったな！』『このお仕事をやっててよかったな！』と強く思うので、直接会えるのが一番嬉しいです。

一番(ファンとの距離が)近いと思うのは、お渡し会やお見送り会ですね。ありがたいことにやらせていただいたときは間近で言葉を受け取れましたし、(中には)泣いてくださる方もいました。『私に会えて、涙を流してくれる人がいるんだ！』と感動した思い出があります」

――2026年はソロアーティスト活動10周年ですが、今後ライブでやってみたいことや挑戦したいことはありますか

「去年、初めてバンド編成でライブをやらせていただいたのがとても楽しかったので、またできることならバンドさんと一緒にライブをやりたいなと思いつつ、10周年なので、新しい演出や楽曲などをたくさんお届けできたらいいなと考えています！」

――この動画をご覧になる皆さまへ、一言メッセージをお願いいたします

「ラジオは、皆さまの隣にいつも寄り添ってくれる本当に素敵なメディアです。特にワイドFMは、とても綺麗な音で皆さんに安心を届けてくれます。このドラマをきっかけに、皆さんの日常や万一の備えに、ラジオを取り入れてもらえたら嬉しいです！」

■ワイドFMについて

ワイドFM(FM 補完放送)とは、AM 放送局の放送エリアにおいて、民間ラジオ放送事業者が実施するAM 放送の難聴(都市型難聴、外国波混信、地理的・地形的難聴)及び災害対策を目的として、AM放送をFM放送の電波で聞くことができるラジオです。

総務省は、民間ラジオ放送事業者によるワイドFMのためのFM補完中継局整備を支援・推進するため、様々な支援策に取り組んでいます。

文＝HOMINIS編集部

動画概要

総務省 ワイドFM「毎日に、万一に、ワイドFM」

キャスト：伊藤美来

公開開始：【前編】2026年3月2日(月)〜

【後編】2026年3月3日(火)〜

