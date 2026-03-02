がん宣告直前まで作品に出演…芸歴40年超えの大御所韓国俳優が、69歳でこの世を去って9年

韓国の大御所俳優ミヌクさんが、頭頸部がんと闘病の末この世を去って9年が経った。

ミヌクさんは2017年3月2日、頭頸部がん闘病中にこの世を去った。69歳だった。

ミヌクさんは2015年に頭頸部がんと診断された。頭頸部がんとは、鼻・副鼻腔、口腔、咽頭・喉頭、唾液腺、甲状腺などに発生したがんを総称したものだ。

1947年11月26日生まれのミヌクさんは徐羅伐（ソラボル）芸術大学の演劇映画科を卒業した後、1969年に韓国地上波KBSの第8期公開採用タレントとして芸能界デビューした。

40年以上の芸歴を誇り、生前は『独立門』『幸福戦争』『刑事25時』『天命』『私たちは中産層』『太祖王建』『光宗大王 〜帝国の朝』『武人時代』『かけがえのない我が子』『シングルパパは熱愛中』『セレブの誕生』『結婚してください』など、数々のドラマに出演した。

（写真＝KBS）生前のミヌクさん

ミヌクさんはがん宣告を受ける直前の2010年まで俳優活動を活発に行うなど、演技や作品に対する意欲が強かった。ミヌクさんの娘も、「いつも演技に対する欲が多い方だった」と偲んでいた。