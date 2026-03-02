「いい女」が絶対にやらないように気を付けていること９パターン
異性からも同性からも好かれる「いい女」になりたいという人は少なくないでしょう。では、世の「いい女」たちが自分のパブリックイメージを保つために「人前では絶対にやらない」と決めているのは、いったいどんなことなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『いい女』が絶対にやらないように気を付けていること」をご紹介します。
【１】汚い言葉を使ったり人の悪口を言ったりする
「誰かを嫌な気持ちにさせるし、絶対に本人に伝わるものだとわかってるから」（20代女性）というように、いい女は人前で汚い言葉を使ったり悪口を言わないと決めているようです。どうしても毒を吐きたい！という場合は、ネットの匿名アカウントでこっそり不満をまき散らす程度に留めましょう。
【２】闇堕ちしている友達や知人をあっさり切り捨てる
「やっぱり面倒見の良さって大事だと思うので…」（10代女性）というように、いい女はダウナー状態の友達を決して見捨てないと決めているようです。友達が「かまってほしい」のか、「放っておいてほしい」のかをよく見極めて、適度なおせっかいを心がけるとよいでしょう。
【３】SNSに面白い自虐ネタを投稿する
「いい女は決してバカ女にはならない」（10代女性）というように、いい女はSNSに自分の面白いネタを投稿しないと決めているようです。とはいえ、いいカッコばかりし続けると周囲が疲れてしまいます。天然成分が多いネタなら感じよく受け取ってもらえるかもしれません。
【４】明るい話で盛り上がっているときに後ろ向きなツッコミを入れる
「誰かにノロケ話を聞かされたらおとなしく聞いて幸せを祝ってあげる」（20代女性）というように、いい女は人の浮かれた話にも上手に耳を傾けると決めているようです。つまらない茶々を入れないのはもちろん、誰かが後ろ向きなツッコミを入れようとしたら「そんなことないよー」などとフォローしてあげるようにしましょう。
【５】大勢で遊んでいるときに誰かをほったらかしにする
「BBQでぼっちの人がいたら、輪に入れるよう仕向けてあげます」（20代女性）というように、いい女はひとりぼっちの人を無視しないと決めているようです。たとえ自分がゲストの立場だとしても、気持ちだけはホスト役のつもりで、みんなが楽しんでいるか気にするようにするとよいでしょう。
【６】TPOを気にせず何にでもスマホカメラを向ける
「静かなレストランでパシャパシャ写真を撮るのはみっともない」（20代女性）というように、いい女は人前でむやみやたらと写真を撮らないと決めているようです。何か理由があって撮りたい場合は、必ず一言断るくらいの奥ゆかしさを見せたいものです。
【７】人と話しているのに断りもせずにLINEや電話に応じる
「どうしても出ないといけない電話だとしても、一言断らないと一緒にいる人に失礼」（20代女性）というように、いい女は人前でスマホを気にしないと決めているようです。誰かと話しているあいだは通知をオフにして、スマホをバッグにしまっておくくらいのルールを課したいところです。
【８】電車内で脚を開いて座ったり居眠りしたりする
「いくら疲れていても、酔っ払っていても油断しちゃダメ」（20代女性）というように、いい女は電車内で醜態をさらさないと決めているようです。これを徹底するには、電車では常に「知り合いがいるかもしれない」と自分に言い聞かせ、緊張感を保ち続ける必要があるでしょう。
【９】大きな声を出したり大口を開けて笑ったりする
「ギャーギャーうるさい女は、賑やかしにはいいけど男からは好かれない」（10代女性）というように、いい女は人前で奇声を発したりしないと決めているようです。一方でテンションが低いと見られる可能性もあるので、興奮したときは小さくはしゃぐようにするとよいでしょう。
いずれの項目も習慣化してしまっていると、なかなかやめられないもの。全部は徹底できなくても、ひとつでもふたつでもやめられるものがあれば実践したいものです。（熊山 准）
