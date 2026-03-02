TIRTIR新作リップ登場♡ツヤと色づき叶えるリップオイル全8色

韓国コスメブランドTIRTIRから、新作リップオイル「GLOW POP TINTED LIP OIL」が登場します。ツヤを重ねながら自然に色づき、花のように華やかな唇へ導く新感覚リップ♡軽やかなつけ心地と高い保湿力を両立し、デイリー使いにもぴったりのアイテムです。全8色の豊富なカラー展開で、自分らしいリップメイクを楽しめます。

ツヤと色づきを両立した新リップ

「GLOW POP TINTED LIP OIL」は、“Gloss Up & Tint In, Let Your Lips Bloom!”をコンセプトに誕生したリップオイル。

ツヤ感をプラスしながらカラーが自然になじみ、唇を美しく引き立てます。

HYBRID GLOW FORMULAを採用し、水分感のあるテクスチャーとオイルを組み合わせた軽やかな仕上がりを実現。ベタつきを感じにくく、立体感のあるツヤ唇を演出します。

またSmart C Coating Systemにより、軽やかなコーティング膜を形成し、うるおいをキープしながら快適な使い心地を叶えます。

使いやすさにこだわった設計

ビッグサイズのVOLUMIZE APPLICATORを採用し、ひと塗りでたっぷりのリップオイルが唇に密着。チップ中央のホール部分に内容物を含むため、均一でふっくらした仕上がりになります。

さらに自然由来オイルを約76％配合した3in1 Hybrid LIP-SkinCare処方により、乾燥しがちな唇をやさしく保湿。リップメイクをしながらケアもできるのが魅力です。

軽やかなツヤと保湿力を両立した、毎日使いやすいリップアイテムに仕上がっています。

商品情報と全8色カラー

GLOW POP TINTED LIP OIL

価格：1,870円（税込）

容量：4.3g

カラー展開：01 PEACH MELT／02 HONEY POMELO／03 GLASSY STRAWBERRY／04 SUNLIT SQUISH／05 CHERRY LUSH／06 GLAZE FUDGE／07 TOASTED ROSE／08 HUSH PLUM

発売日：2026年2月27日（オンライン）／2026年3月3日（オフライン／PLAZA、LOFT先行発売）／2026年3月18日（オフライン一般発売）

毎日使いたくなるツヤリップ

ツヤ感とナチュラルな色づきを両立したTIRTIRの新作リップオイルは、メイク初心者からコスメ好きまで幅広く使いやすいアイテムです。軽やかな塗り心地とうるおい感で、季節を問わず活躍してくれそう♪

全8色からお気に入りカラーを見つけて、ぷるんとしたツヤ唇を楽しんでみてください。