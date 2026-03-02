

終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語ります

終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語る連載「未来へつなぐ 人生のしまいかた」。今回のテーマはスマホに残った情報。パスワードが分からず家族が開けられない、どこに何があるか分からない――。「デジタル遺品」が残された家族を戸惑わせるケースが増えています。今回は、デジタル時代の終活として、大切な思い出を確実に家族へつなぐための整理と準備について解説します。

スマホの中の思い出が、家族を困らせることがある

桜の開花が待ち遠しい季節になりました。別れと出会いが交差するこの時期、卒業や異動、新しい生活への準備に心が動きます。こんな時期だからこそ、ふと立ち止まって、自分の身の回りを見つめ直したくなります。

スマホの中には、何千枚もの写真が入っています。孫の成長記録、旅行の思い出、友人との食事、咲いていた花。一枚一枚に、確かに私たちの時間が刻まれています。でも、ふと考えます。もし私に何かあったとき、この写真たちはどうなるのだろう、と。

最近、「デジタル遺品」という言葉を耳にするようになりました。少し重い響きですが、これは決して他人事ではありません。スマホやパソコンの中のデータが、残された家族を困らせる。そんなことが静かに増えているのです。

パスワードが分からない、という現実

先日、知人がこんな話をしてくれました。お母様が亡くなった後、遺品整理をしていたときのこと。スマホは手元にあるのに、パスワードが分からない。きっと家族との写真がたくさん入っているはずなのに、見ることができない。携帯会社に相談しても、本人以外には教えられないと言われる。

「母の思い出が目の前にあるのに、触れられないんです」

その言葉には、深い悲しみがありました。これは特別なケースではありません。多くの家族が、同じような経験をしています。パスワードが分からない、どこに何が保存されているか分からない、サブスクリプションの契約が続いていて毎月お金が引き落とされている、ネット銀行の存在に気づかない。

デジタルは便利です。でも、その便利さが、時に家族を困らせることがあるのです。

思い出は残っているのに、誰も開けない

人生後半を歩む私たちにとって、スマホの中のデータは単なる情報ではありません。それは、生きてきた証であり、大切な人との時間であり、心の支えでもあります。

孫が初めて歩いた瞬間の動画、夫と訪れた温泉旅行の写真、亡くなった友人から届いた最後のメッセージ。それらは、かけがえのない宝物です。でも、そうした宝物が、誰にも開かれることなく消えてしまうかもしれない。あるいは、家族がアクセスできたとしても、どれが大切な写真なのか分からない。何千枚もの中から探すのは、あまりにも大変です。

これは、新しい時代の新しい悲しみです。かつての写真はアルバムに整理され、大切な手紙は箱に保管されていました。でも今は、すべてがデジタルの中。見えないからこそ、気づかれないまま失われてしまうのです。

デジタル時代の心の整理

ここではっきりと言います。デジタル遺品の整理は、決して堅苦しいものではありません。それは、自分の心を整理し、大切な人への思いやりを形にすることです。まず、できることから始めましょう。

【写真や動画の整理】

すべてを整理する必要はありません。本当に大切な写真だけを、別のフォルダにまとめておく。孫の写真、家族旅行の写真、親しい友人との写真。それだけでいいのです。タイトルに日付や場所を入れておくと、後から見た人にも分かりやすくなります。

【アカウントとパスワードの管理】

すべてのパスワードを家族に教える必要はありません。でも、万が一のときに必要な情報は、安全な場所に書き留めておく。銀行のログイン情報、スマホのパスワード、メールアドレス。それだけで、家族の負担は大きく減ります。

ノートに書いて金庫に入れる、信頼できる家族に預ける。方法は人それぞれです。大切なのは、「誰かに伝える」という行為そのものなのです。

【エンディングノートとの新しい関係】

エンディングノートという言葉に抵抗がある方もいるでしょう。私もそうでした。でも、デジタル時代のエンディングノートは、少し違います。

それは、人生の終わりのためではなく、今を大切に生きるためのノートです。自分の大切なものを見つめ直し、本当に残したいものを選ぶ。そのプロセスが、心を整えることにつながります。

エンディングノートには、こんなことを書いておくといいでしょう。

スマホやパソコンのパスワード

大切な写真がどこに保存されているか

解約してほしいサブスクリプションのリスト

家族に見てほしい動画や、見せたくないデータの場所

これは命令ではなく、家族への優しさです。「安心してほしい」という思いを、形にすることなのです。

日常の延長で実践できる備え

デジタル整理は、一度にやる必要はありません。むしろ、日常の中で少しずつ進めるのが自然です。写真を見返しながら、お気に入りを選ぶ。アプリを整理するついでに、使っていないサービスを解約する。新しいパスワードを作ったら、ノートに書き留める。そんな小さな積み重ねが、いつか家族を救うことになります。

そして何より、この作業は自分自身のためでもあります。デジタルの中を整理することは、心の中を整理することと似ています。本当に大切なものが何か、改めて気づくことができるのです。

人生後半を生きる私たちは、多くのものを手放す時期に入っています。でも、手放せないものもある。それが、大切な人への思いやりです。

スマホの中を整理することは、未来の家族への贈り物です。「ありがとう」と「ごめんなさい」と「大丈夫だよ」を、静かに伝える方法なのです。完璧である必要はありません。できる範囲で、できるときに、少しずつ。それだけで十分です。大切なのは、家族を思う気持ちを形にすること。その一歩を踏み出すことです。

区切りの季節だからこそ、心の中も、デジタルの中も、少しだけ整えてみませんか。桜が咲く頃には、きっと心も軽くなっているはずです。今日という日から、小さな整理を始めてみましょう。デジタルの中の思い出を、本当の意味で大切にするために。

（記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています）

相続の相談先をケース別に解説 弁護士・税理士・司法書士それぞれの役割とは？