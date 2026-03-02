読売新聞社が衆院選の立候補者に行ったアンケート調査から当選者の回答を抽出した結果、憲法改正に賛成する意見が全体の８９％に上った。

自民党の大勝を反映し、２０２４年前回選の６６％から大幅に増えた。国会での改憲論議に弾みがつく可能性がある。

憲法改正に「賛成」と答えたのは全体で７８％で、「どちらかといえば」を加えると８９％となった。「どちらかといえば」を含めた賛成派は日本維新の会で１００％、自民で９８％、国民民主党で９６％に上った。中道改革連合では５３％にとどまった。

「どちらかといえば」を含めて賛成だった人に、条文を改めたり、新たな条文を加えたりする方がよいと思う項目を複数回答で尋ねたところ、「自衛隊の根拠規定」が８６％で最多となった。「緊急事態条項の創設」が７８％、「参院選の合区解消」が５２％で続いた。

改憲項目を政党別に見ると、自民、維新の与党と国民民主はいずれも「自衛隊の根拠規定」と「緊急事態条項の創設」が１位と２位に入った。中道改革は「知る権利やプライバシー権」を挙げた当選者が最も多く、「環境権」と「首相の衆院解散権の制約」が同数の２位だった。

与党は衆院選で改憲の発議に必要な総定数の３分の２にあたる３１０議席を大きく超えたが、参院では過半数割れの状況が続いている。改憲項目を巡る各党の意見集約が進むかどうかが、今後の改憲論議の行方を左右しそうだ。