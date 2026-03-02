LUNA SEA・SUGIZO、真矢さんとの高校1年での出会い明かす「奇跡の出会いだった」
ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが1日深夜、Fm yokohama「Rebellmusik」に出演。2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんとの高校1年での出会いを振り返った。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
番組では真矢さんを追悼。SUGIZOは「僕がいなければ真矢はミュージシャンになっていなかったでしょうし、真矢がいなければ僕はLUNA SEAにいなかった」と語った。
「一緒にいることがあまりにも当たり前」だったというSUGIZO。「持ちつ持たれつの関係で。お互いを感謝し合う、今となっては一番古い唯一の友だちでした。ただただ寂しいです」と思いを口にした。
高校1年での出会いも懐古。「高校1年生の時からの同級生で奇跡の出会いだったんだと今だから思います」と話した。楽器を始める前から友だちだったといい、真矢さんがドラムに興味を持ち始めた際に「隣のクラスだった真矢が相談に来たことを昨日のように覚えています」と振り返った。
真矢さんが東京・御茶ノ水にドラムを買いに行った日にSUGIZOも店にいてばったり出くわしたことも明かし、「今となっては本当に運命だったんだな」と話した。
SUGIZOの実家で真矢さんが初めてドラムを叩いているところを見たことも思い起こし「そのあまりの素晴らしさにめちゃくちゃ感動したのを覚えています」と話した。
