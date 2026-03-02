＜舐められてる？＞子どもにLINEをしても返信が1週間後。気づかないなんてことってあるの？
子どもと連絡をとる際、LINEを使っているママもいることでしょう。でもいくらメッセージを送っても、相手から返事がこないことも。きたとしても、かなり遅くなることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『娘にLINEして1週間くらい音信不通。今日きたLINEが「ごめん、今気づいた」なんだけれど、LINEを確認しないことなんてある？』
LINEの返事が遅いのはなぜ？
他のLINEに埋もれている
『未読のLINEがたまっているんじゃない？』
『LINEを開いても、ポイントをもらうのに友達登録しただけの公式LINEに埋もれて流れていくと、なかなか気づかないこともある』
LINEで友達登録をしている人やお店が多くなると、そこからたくさん送られてくるもの。そうすると、家族からのLINEが埋もれてしまうこともあるでしょう。毎日のようにLINEがくるのであれば、未読数もどんどん増えていくでしょう。娘さんの場合も、他のLINEで埋もれてしまい、本当に気づいていなかったのかもしれません。
家族だからこその甘え？
『気づかないというか、通知が多すぎて面倒くさくて開かないことは普通にある』
『何人かからLINEがきて、家族は後でもいいか……と後回しにして忘れていたパターンかな。でもそのまま言うのも気が引けるので、今気づいたことにしているのかな』
LINEがたくさんきて、スマホのホーム画面上の通知が増えていくと、LINEを開くのが面倒になることもあるでしょう。それだけの数のLINEをチェックするのか……と思うと、そのままスルーしてしまうことも。また友達とのやり取りを優先して、家族からのLINEが後回しになることもあるようです。そのまま忘れてしまい、気づいたら1週間が経っていた、ということなのかもしれません。でも遅くなっても返事をくれたのであれば、投稿者さんに対して申し訳ない気持ちがあるのではないでしょうか。
LINEを使っていない可能性も
『LINEが主流ではない人もいるよね？』
『他のSNSのDMでやり取りをしていて、LINEがメインではない人もいるらしいよ』
友達や家族などとの連絡手段として、LINEの他にSNSのDMを使うこともあるそう。そのSNSを頻繁に見ている人であれば、そちらの方が使いやすいのかもしれませんね。娘さんも普段LINEをあまり利用していないのかも。そうなるとLINEの通知がきても、頻繁にチェックしないのではないでしょうか。
娘さんはわざと返事をしなかったのかも
『この娘さん、私みたい。私は母と必要な連絡以外でコミュニケーションを取りたいと思わない。でも母からすると、よその仲よし母娘みたいに他愛もない話でコミュニケーションを取りたいと思っているんだよね。ずっと愚痴ばかり聞かされて、私に楽しいことがあると「いいよねあんたは、気楽で。お母さんは毎日こんなに大変でグチグチ」と言われてきた。友人や夫にすべき話を娘にしないで！ と今でも思っているよ』
もし過去に、娘さんにとって迷惑な連絡をしているならば、親からのLINEはスルーしたくなるかもしれません。例えば旦那さん（娘さんにとっては父親）の愚痴や誰かの悪口など、娘さんが聞きたくないようなことを言っていたならば、投稿者さんからのLINEを見ても「またか……」とうんざりするのではないでしょうか。投稿者さんに悪気はないとしても、相手がLINEの内容をどう受け止めるかはわかりません。LINEの内容に触れたくないという思いで、返事をしなかったとも考えられます。
急ぎの用事は別の手段を
『家族なら、急ぎの用事は電話してくるだろうという安心感？ 信頼感？ もあるのでは？』
『返信が必須だったり、急を要したりするような連絡に、LINEみたいな手段は使わないな』
投稿者さんがLINEをした内容が、すぐに返事がほしいと思うようなことならば、LINEではなく電話をした方がよさそうです。LINEの場合、すぐにチェックして返事をしなくてもいいと思っている場合もありますし、そもそもLINEがきていることに気づかない可能性もありますよね。LINEを送っても必ず返事がくるとは限りませんし、相手によっては返事が遅くなったり、返事をしなかったりすることも考えられます。LINEでのやり取りにあまり期待せずにいると、気持ちも楽になりそうですね。また急用や返事が必須の場合には電話をするなど、LINEと電話の使い分けをするのもよさそうです。