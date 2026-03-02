元テレビ朝日の玉川徹氏が２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ＷＢＣ日本代表が焼き肉店で決起集会を開いた写真について、かかった金額を予想した。

ＷＢＣメンバーはそれぞれがＳＮＳに、決起集会の写真をアップ。吉田正尚は「菅野さんゴチです」と記しており、最年長の菅野が支払った可能性が高そうだ。

これに玉川氏は「１人１万円として…」と言い出し、石原良純が「１万じゃすまないんじゃない？」と反論。玉川氏は「それにお酒を入れて…。でもみんなプロ野球選手だもんね。１００万円か」と、たくさん食べるアスリートであることを考慮し、１００万円予想。「払って払えなくないか」ともつぶやいた。

そして、誰が払うべきかの話題となり、「結局、稼ぎでとなると問題が発生する。年齢しかないよね。あとはくじか、じゃんけんか」ともコメント。良純が「くじは嫌だな」と苦笑すると、羽鳥アナは「みんなそれぐらい全然大丈夫な方々ですよ」と、誰が支払いでも問題がないほど、高い年俸を貰っていると指摘。玉川氏は「すごいね…」とつぶやくと「でも、焼き肉なんだな」と、やはり決起集会は他のメニューではなく、焼き肉であることにしみじみしていた。