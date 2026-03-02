3COINS、JALコラボのKIDS向けヘッドホンが本日3月2日に発売最大約10時間連続再生可能で長時間の外出にも対応
パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて、「KIDSヘッドホン／JAPAN AIRLINES」を本日3月2日に発売する。価格は1,980円。
本商品は、JAL（日本航空）とコラボレーションしたキッズ向けヘッドホン。最大約10時間連続再生可能で旅行や長時間の外出の際にもぴったりのアイテムとなっている。
Bluetooth接続、AUXケーブルでの有線接続、microSDカード挿入の3WAYで音楽を楽しめるほか、キッズ向け音量制限機能やノイズ除去、マイク内蔵など機能面にも優れている。また、イヤーパッドは折りたたみ式なのでコンパクトに持ち運べる。
□JAL（日本航空）×3COINSコラボの特設ページ【KIDSヘッドホン／JAPAN AIRLINES】
【「KIDSヘッドホン／JAPAN AIRLINES」仕様】
内容物：キッズヘッドホン本体、3.5mmAUXケーブル、取扱説明書/保証書
通信方式：BluetoothVer5.3
最大通信距離：約10m
再生周波数帯域：20Hz-200Hz
対応プロファイル：HSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーディック：AAC、SBC
出力音圧レベル：85db±3db
インピーダンス：32Ω
ドライバーユニット：40mm
SNR：≦85dB
バッテリー（容量）：リチウムポリマーバッテリー（200mAh）
連続再生時間：約10時間（音楽）約6時間（通話）
充電時間：約2時間
待機時間：約100時間（MAX値）
充電ポート：USBType-Cポート
AUXポート：3.5mmAUXポート
※本製品の仕様・デザインは改良等により予告なく変更されることがございます。
