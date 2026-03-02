あなたの人生のターニングポイントは？手相でわかる8つのこと【手相の教科書】

あなたの人生のターニングポイントは？手相でわかる8つのこと

手相で何がわかる？

「手相を読めるようになると、何がわかるんですか？」、「手相って変わるんですよね。何が刻まれていくんですか？」、私の教室に来る生徒さんの多くが、そんな疑問をぶつけてきます。私はその問いに対して、「その人が生きてきたこれまでと、これからがわかるんですよ」と答えています。けれど、これではものすごくおおざっぱでわかりにくいかもしれませんね。もう少し具体的にお伝えしてみましょう。

手相でわかること

★出会い、恋愛、結婚の年齢

★就職や転職の時期

★感情の起伏や精神状態

★体力・体調・生命力

★適所・適職・適正

★愛情表現や自己表現の仕方

★人気運・金運・家族運

★現在・過去・未来

このような、人生における様々なターニングポイントだったり、運勢だったり、その人の状態などが、手相に現れます。先ほど「その人のこれまでと、これから」と言った意味がおわかり頂けたでしょうか？

「その人のこれまでと、これから」という言葉には、実は少々矛盾があります。手相は確かにこの先の未来のことも示してくれます。けれども、手相は日々変わるものでもあります。

たとえば、様々な経験を経て「あれがあったからこそ、今の幸福がある」と思う日が訪れたとします。その時、つらかった過去はなくてはならない財産へと変わるでしょう。プロポーズを受けるかどうか、迷う日が来ることもあります。その決断一つで、人生は大きく変わるかもしれません。

手相は、そうした様々な決断やターニングポイントを経ながら、日々変化を続けていくのです。つまり、手相を見ることによってわかること、それは「その人の〝今〟の状況から見る、生きてきたこれまでとこれから」と言えるでしょう。

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智